Στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία βρέθηκε και ο υποψήφιος για την προεδρία Ζαν Λικ Μελανσόν – Ο Γάλλος πρωθυπουργός τον κατηγόρησε ότι «σπέρνει χάος» πριν από τις εκλογές.

Σχεδόν 450.000 διαδηλωτές στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 100.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών για πανεθνικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, υπέρ των αιτημάτων τους για την παιδεία.

Πριν από λίγο, όπως αναφέρει η Le Figaro, μια ομάδα περίπου 300 ατόμων συγκρούστηκε με αστυνομικούς, σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού. Οι αρχές προσπάθησαν να τους απωθήσουν και να τους διαλύσουν. Η αστυνομία έριξε κρότου λάμψης, ενώ κάποιοι από τους διαδηλωτές απάντησαν με ρίψεις αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Στις διαδηλώσεις, σε αρκετές πόλεις, συμμετείχαν και γονείς, που μπήκαν ανάμεσα στα παιδιά τους και τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Αυτά είναι τα παιδιά μας, καθηγητές, γονείς, ομοσπονδίες, έχουμε όλοι έναν κοινό στόχο: να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών μας, και είναι νόμιμο δικαίωμα να διαδηλώνουν και να υποβάλλουν τα αιτήματά τους», είπε η Emilia Sichili Suriam, μέλος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αρχικά, η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία έκανε λόγω για περίπου 260.000 διαδηλωτές, εκτός Παρισιού, ωστόσο νεότερες επίσημες αναφορές μιλούν για 90.000, σύμφωνα με τη Le Figaro. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποιες αναφορές για συγκρούσεις με την αστυνομία στη Λυών και τη Ρεν, ενώ δύο μαθήτριες φέρεται να τραυματίστηκαν στο Blanc-Mesnil, μετέδωσε το BFMTV.

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Η ένωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι από τους βασικούς διοργανωτές των μαθητικών διαδηλώσεων, ανακοίνωσε πως 2.000 λύκεια είναι κλειστά σε όλη τη χώρα. Η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL) δήλωσε επίσης ότι έχει κινητοποιήσει όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα.

Ο αριθμός που δίνει η USL διαφέρει από εκείνον του υπουργείου Παιδείας, που νωρίτερα ανακοίνωσε πως τα μαθήματα έχουν ανασταλεί σε 891 σχολεία.

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Οι αριθμοί, ωστόσο, δεν είναι ακριβείς. Στη Μασσαλία, για παράδειγμα, η Le Figaro μετέδωσε ότι η αστυνομία υπολογίζει περίπου 4.800 διαδηλωτές, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο για σχεδόν 30.000.

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Στη Λυών, η κατάσταση έχει ηρεμήσει μετά από εντάσεις που προηγήθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν 11 τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων εννέα αστυνομικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη διαδήλωση συμμετέχουν 20.000 άτομα, ενώ τα συνδικάτα κάνουν λόγο για 25.000.

Λεκορνού: Καμία ανοχή στη βία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνού, είπε στην Εθνοσυνέλευση πως «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δοθεί καθόλου χώρος για ανοχή στη βία», επικρίνοντας τα βίαια περιστατικά που έχουν σημειωθεί στο περιθώριο της βασικής διαδήλωσης.

«Το να καις ένα σχολείο δεν βελτιώνει την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και το να λιντσάρεις έναν καθηγητή δεν βοηθά στην αντικατάσταση και αναπλήρωση των θέσεων των καθηγητών», σημείωσε ο Λεκορνού.

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Σε μια ένθερμη ομιλία του με τους βουλευτές σημείωσε πως 85 μέλη του διδακτικού προσωπικού και 215 μαθητές έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής, όπως επίσης και 715 αστυνομικοί.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού κατηγόρησε την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) την Τρίτη ότι έχει «πολιτικό σχέδιο» για τη «δημιουργία χάους στη χώρα» πριν από τις προεδρικές εκλογές και ότι «σπέρνει χάος» από την αρχή του κινήματος των μαθητών. «Η πραγματικότητα είναι ότι είστε ασαφείς σχετικά με τη βία, επειδή η βία είναι μέρος του πολιτικού σας σχεδίου για να δημιουργήσετε χάος στη χώρα από τώρα μέχρι τις προεδρικές εκλογές», είπε ο Λεκορνού.

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«Το να λέτε ψέματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε χάος, όπως κάνετε από την αρχή του κινήματος των μαθητών, είναι σκάνδαλο. Δεν θα σας αφήσουμε να το κάνετε», απάντησε ο πρωθυπουργός, ο οποίος επικρίθηκε έντονα από την επικεφαλής της ομάδας LFI, Ματίλντ Πανό.

Αναστολή των μαθημάτων

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την αναστολή των μαθημάτων στο λύκειο αυτό το σαββατοκύριακο, προκειμένου να οργανώσει μια «περίοδο εσωτερικής δημοκρατίας» με τους μαθητές που συνεχίζουν τις διαδηλώσεις τους απαιτώντας πρόσθετους πόρους για τα σχολεία τους.

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, «αποφάσισε να ελευθερώσει χρόνο. Από αύριο το πρωί, από Πέμπτη, από Παρασκευή, θα υπάρξει πλήρης αναστολή των μαθημάτων για να επιτραπεί σε κάθε ομάδα διοίκησης, σε κάθε διευθυντή, να έχει χρόνο για εσωτερική δημοκρατία εντός του λυκείου», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης.

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Σε πολλές μεγάλες πόλεις, μαθητές λυκείου διαδήλωσαν όλο το πρωί, απαιτώντας περισσότερους πόρους για τα σχολεία τους, υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, για την τρίτη φάση του κινήματος που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Στις πορείες ο Μελανσόν

Ο υποψήφιος της ακροαριστεράς για την προεδρία Ζαν Λικ Μελανσόν, επικεφαλής του LFI, συμμετείχε στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Έτυχε θερμής υποδοχής από τους διαδηλωτές, οι οποίοι σε κάποιο σημείο ξέσπασαν σε μια αυθόρμητη ερμηνεία της «Μασσαλιώτιδας», του γαλλικού εθνικού ύμνου.

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«Είναι τρομερό πράγμα αυτό που κάνετε και δεν το συνειδητοποιείτε, είναι το πιο δυναμικό νεανικό κίνημα που έχω δει τα τελευταία 50 χρόνια, και κανείς δεν μπορεί να σας πει ότι είστε λάθος, γιατί έχετε δίκιο», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος.

Με πληροφορίες των Le Figaro/BFMTV/Guardian