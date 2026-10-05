Οι κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ και το άγχος της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Από σήμερα έως το τέλος του μήνα θα πραγματοποιούνται στάσεις εργασίας σε γυμνάσια και λύκεια. Η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις για την αξιολόγηση και κυλιόμενες μονόωρες για τις υποχρεωτικές υπερωρίες.

Καθόλου τυχαία, το υπουργείο Παιδείας έσπευσε να ανακοινώσει ότι φέτος είναι υψηλότερη η κάλυψη των κενών σε σχέση με πέρυσι και φτάνει στο 100% για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία δείχνουν πόσο εύκολο είναι να βγουν οι έφηβοι στο δρόμο όταν έχει μαζευτεί καύσιμη ύλη στο κοινωνικό υπέδαφος.

Η αρχή έγινε στο λύκειο Saint-Exupéry στο Créteil, στα προάστια του Παρισιού. Εκεί οι εκπαιδευτικοί απέργησαν καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και, την επόμενη ημέρα, περίπου 200 μαθητές προχώρησαν αυθόρμητα σε αποκλεισμό του σχολείου για να τους υποστηρίξουν. Βίντεο από την κινητοποίηση άρχισαν να κυκλοφορούν στο Tik Tok, στο Snapchat και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα και το παράδειγμα εξαπλώθηκε γρήγορα φτάνοντας, τελικά, σε περισσότερο από χίλια λύκεια.

Τα αιτήματα των Γάλλων μαθητών έχουν να κάνουν με κακές υποδομές σε σχολεία, συνωστισμό στις τάξεις, έλλειψη προσωπικού, αδικίες στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

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