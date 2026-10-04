Δηλαδή, κάνεις καταγγελία, δικαιώνεσαι και εν τέλει εσύ πληρώνεις το μάρμαρο.

Μπορεί να πέρασε στα ψιλά, αλλά τους τελευταίους μήνες στον ελληνικό αθλητισμό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μία ιστορία ακραίου παραλογισμού. Καταγγέλλων βρίσκεται απολογούμενος επειδή τόλμησε και να κάνει καταγγελία, η οποία μάλιστα δικαιώθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο λόγος για τη μείζονα διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του προέδρου της ΚΑΕ Αμαρουσίου Δήμου Στασινόπουλου και του επικεφαλής της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, με αφορμή τις καταγγελίες του πρώτου για ασυμβίβαστο του δεύτερου λόγω ιδιοκτησιακής σχέσης με τον Προμηθέα Πατρών.



Μπορεί οι καταγγελίες να έγιναν αποδεκτές από την ΕΕΑ που επέβαλε βαριές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα στον Πρόεδρο της ΕΟΚ και την ομάδα της Πάτρας.

Μπορεί το σκεπτικό της ΕΕΑ να ήταν κόλαφος, αποδεχόμενο παράτυπη άσκηση διοίκησης σε ΚΑΕ ενόσω ο καταγγελόμενος κατείχε το αξίωμα του προέδρου της ΕΟΚ.

Μπορεί η υπόθεση πλέον να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Αυτός που όμως θα καθίσει στο... σκαμνί δεν είναι άλλος από τον καταγγέλοντα! Και αυτό, διότι μία Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ολυμπιακής Επιτροπής, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε μέχρι χθες το πανελλήνιο, κάλεσε τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου έπειτα από νέα καταγγελία του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου για απειλές μέσω μηνυμάτων και συκοφαντικά δημοσιεύματα, απειλώντας τον έτσι με έκπτωση, στέρηση της φιλάθλου ιδιότητας και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

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Δηλαδή, κάνεις καταγγελία, δικαιώνεσαι και εν τέλει εσύ πληρώνεις το μάρμαρο. Πώς το λέει η γνωστή ειρωνική ρήση; Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τα σχέδιά μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα...

Ε.Σ.