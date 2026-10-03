Τι ζητάει η ομάδα των βορείων προαστίων.

Με έγγραφο που κατέθεσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο (ΜΔΟ) του ΕΣΑΚΕ ζητάει την απόρριψη της συμμετοχής του Προμηθέα στην GBL που ξεκινάει σήμερα Σάββατο 3/10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο κατατέθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 το Μαρούσι τονίζει πως ο Προμηθέας δεν έχει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό του άρθρου 77Α και έτσι δεν μπορεί να συμμετάσχει στην GBL, ενώ στέκεται στο άρθρο 5 του «Κανονισμού Αθλητικών Διοργανώσεων ΕΣΑΚΕ 2026/2027» και ειδικότερα στην παράγραφο 6 που ορίζει ρητά τα κριτήρια για τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά είναι και η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού επί της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού του άρθρου 77Α ή η σχετική ανακοίνωση/δελτίο Τύπου της Επιτροπής.

Το Μαρούσι έχει κινηθεί κατά του Προμηθέα, με την υπόθεση να έχει ήδη απασχολήσει τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Σύμφωνα με σχετική απόφαση, δύο καταγγελίες του Αμαρουσίου απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες λόγω μη έγκαιρης και έγκυρης κατάθεσης των προβλεπόμενων παραβόλων. Ωστόσο, η νέα κίνηση του Αμαρουσίου επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη συμμετοχή του Προμηθέα στο πρωτάθλημα και το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α.

Τι υποστηρίζει ο Προμηθέας

Από την πλευρά του, ο Προμηθέας έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση. Με ανακοίνωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου, η ομάδα της Πάτρας είχε χαρακτηρίσει απόφαση της ΕΕΑ «αναμενόμενη και χωρίς ουσία», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τη συμμετοχή της στη Stoiximan GBL. Οι Πατρινοί είχαν επισημάνει επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική νομική διαδικασία.

Αναστάτωση στην πρεμιέρα της GBL

Η χρονική στιγμή κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σημαντική, αφού το νέο πρωτάθλημα αρχίζει σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Stoiximan GBL της σεζόν 2026-27 έχει σχεδιαστεί με 14 ομάδες, με τον ΕΣΑΚΕ να έχει συμπεριλάβει κανονικά τον Προμηθέα στον σχεδιασμό του πρωταθλήματος.

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Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις και στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, καθώς το Μαρούσι επιδιώκει να θέσει εκ νέου υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα της συμμετοχής του Προμηθέα. Μία υπόθεση που είναι δεδομένο ότι προσθέτει ένταση στο παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ, την ίδια ημέρα που η μπάλα σηκώνεται στον αέρα για το πρώτο τζάμπολ της νέας Stoiximan GBL.