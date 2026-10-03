Η ιστορία του INEOS GRENADIER ξεκίνησε το 2017, με πρωτοβουλία του Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή και προέδρου της INEOS.

Η INEOS είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους παγκοσμίως και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία χημικών στον κόσμο. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους σε 39 επιχειρηματικές μονάδες, με παραγωγικό δίκτυο που εκτείνεται σε 183 εγκαταστάσεις, σε 29 χώρες.

Με δραστηριότητες στους τομείς των χημικών, της ενέργειας, της διύλισης και της προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής, η INEOS συνδυάζει παγκόσμια κλίμακα, τεχνογνωσία και βαθιά βιομηχανική εμπειρία. Η Υγεία, η Ασφάλεια και το Περιβάλλον αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τον Όμιλο, διαμορφώνοντας μια εταιρική κουλτούρα που δίνει έμφαση στην υπευθυνότητα, την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση.

Η ιστορία του INEOS GRENADIER ξεκίνησε το 2017, με πρωτοβουλία του Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή και προέδρου της INEOS. Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός αυθεντικού, σύγχρονου 4x4, που θα συνδύαζε τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα, την αντοχή και τις κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες των παραδοσιακών τετρακίνητων οχημάτων με τη σύγχρονη τεχνολογία, την αξιοπιστία και τον εξοπλισμό που απαιτεί ο σημερινός οδηγός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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INEOS Automotive: οχήματα με ξεκάθαρο σκοπό

Η INEOS Automotive δημιουργήθηκε με στόχο την εξέλιξη και παραγωγή οχημάτων που υπηρετούν έναν ξεκάθαρο σκοπό: να είναι ανθεκτικά, αξιόπιστα και πραγματικά ικανά σε κάθε περιβάλλον. Η φιλοσοφία της εταιρείας αποτυπώνεται πλήρως στο Grenadier, ένα ασυμβίβαστο, στιβαρό και λειτουργικό 4X4, σχεδιασμένο για όσους χρειάζονται ένα όχημα – εργαλείο δουλειάς, περιπέτειας ή και καθημερινής μετακίνησης, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

Το Grenadier εξελίχθηκε με στόχο να προσφέρει κορυφαία εκτός δρόμου ικανότητα, υψηλή αντοχή, πρακτικότητα και σύγχρονη άνεση. Δεν δημιουργήθηκε ως σχεδιαστική άσκηση, αλλά ως ένα πραγματικό εργαλείο μετακίνησης, μεταφοράς και πρόσβασης σε δύσκολα περιβάλλοντα, με επίκεντρο τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία.

Παραγωγή στο Hambach: ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και προηγμένη κατασκευή

Το Grenadier παράγεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της INEOS Automotive στο Hambach της Γαλλίας, μια εγκατάσταση 210.000 τ.μ. που αποκτήθηκε από τη Mercedes-Benz τον Ιανουάριο του 2021. Το εργοστάσιο διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό άνω των 1.000 εργαζομένων και έχει δεχθεί σημαντικές επενδύσεις από την INEOS Automotive για την προσαρμογή και αναβάθμισή του στις ανάγκες παραγωγής του Grenadier.

Η εγγύτητα του Hambach με τον γερμανικό αυτοκινητικό κόμβο γύρω από τη Στουτγάρδη προσφέρει πρόσβαση σε μια κορυφαία εφοδιαστική αλυσίδα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικές αγορές.

Εξέλιξη χωρίς συμβιβασμούς

Το πρόγραμμα εξέλιξης του INEOS Grenadier ήταν εκτεταμένο και ιδιαίτερα απαιτητικό. Περίπου 350 μηχανικοί από την INEOS Automotive, τη Magna Steyr και την AVL συμμετείχαν στην εξέλιξη του οχήματος, ενώ τα πρωτότυπα κάλυψαν 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε 15 χώρες, σε κάθε τύπο κλίματος και εδάφους.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα στον κόσμο, από ακραίες συνθήκες ψύχους στη βόρεια Σουηδία και δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στο Μαρόκο και τη Μέση Ανατολή, έως απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές στο Schöckl της Αυστρίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα εξελιγμένο για να αντέχει, να αποδίδει και να εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε χρήση.

INEOS Grenadier Station Wagon: σκληροτράχηλο, πρακτικό, καθημερινά χρηστικό

Το INEOS Grenadier Station Wagon είναι ένα στιβαρό, πενταθέσιο 4X4, σχεδιασμένο για να συνδυάζει την ασυμβίβαστη εκτός δρόμου ικανότητα με καθημερινή χρηστικότητα, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία. Απευθύνεται σε επαγγελματίες, οικογένειες, ταξιδιώτες και λάτρεις της περιπέτειας που χρειάζονται ένα όχημα ικανό να κινηθεί με την ίδια αυτοπεποίθηση στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο, στο βουνό, στη λάσπη ή σε απομακρυσμένες διαδρομές.

Ανάλογα με την αγορά, η γκάμα Grenadier περιλαμβάνει το πενταθέσιο Station Wagon, το Utility Wagon σε διθέσια ή πενταθέσια διάταξη και το Quartermaster double cab pick-up. Το Station Wagon δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επιβατών, προσφέροντας αυξημένο χώρο για τα γόνατα στη δεύτερη σειρά και πιο επικλινή πλάτη καθίσματος, διατηρώντας παράλληλα υψηλή μεταφορική ικανότητα και κορυφαία πρακτικότητα.

Σχεδίαση με αρχή το «form follows function»

Η σχεδίαση του Grenadier Station Wagon βασίζεται στη φιλοσοφία «form follows function». Το αμάξωμα έχει καθαρές, τετραγωνισμένες γραμμές και είναι απόλυτα λειτουργικό, μεγιστοποιώντας την εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων και προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα.

Οι τροχοί είναι τοποθετημένοι στις γωνίες του αμαξώματος, μειώνοντας τους προβόλους και βελτιώνοντας τις γωνίες προσέγγισης και διαφυγής. Τα επίπεδα εμπρός φτερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση εξοπλισμού, οι ενσωματωμένες ράγες οροφής και οι λαστιχένιες προστατευτικές λωρίδες διευκολύνουν τη μεταφορά φορτίων, ενώ η πίσω πόρτα, που ανοίγει ασύμμετρα (30/70), προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών ακόμη και όταν υπάρχει τρέιλερ ή περιορισμένος χώρος στάθμευσης.

Στην καρδιά του Grenadier βρίσκεται ένα πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder frame) με κλειστές διατομές, σχεδιασμένο για αντοχή, στρεπτική ακαμψία και μακροχρόνια αξιοπιστία. Το χαλύβδινο τμήμα του πλαισίου έχει πάχος έως 3,5 mm, προσφέροντας υψηλή ακαμψία και σταθερότητα. Η ανθεκτικότητα του πλαισίου και των δομικών στοιχείων του αμαξώματος υποστηρίζεται από εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας 12 ετών.

Κινητήρες BMW και μετάδοση ZF

Το Grenadier Station Wagon εξοπλίζεται με εξακύλινδρους σε σειρά υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες BMW 3,0 λίτρων, βενζίνης ή diesel. Ο βενζινοκινητήρας B58 αποδίδει 286 PS και 450 Nm ροπής, ενώ ο πετρελαιοκινητήρας B57 αποδίδει 249 PS και 550 Nm. Και οι δύο κινητήρες έχουν αναβαθμιστεί και επαναρυθμιστεί ειδικά για τις ανάγκες του Grenadier, με στόχο την άφθονη ροπή στις χαμηλές στροφές για εκτός δρόμου χρήση, αλλά και την ομαλή και δυναμική απόδοση στην άσφαλτο.

Όλα τα Grenadier διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων της ZF και μόνιμη τετρακίνηση. Η ροπή μεταφέρεται στους εμπρός και πίσω άξονες μέσω κιβωτίου μεταφοράς δύο σχέσεων, σχεδιασμένου από την INEOS και κατασκευασμένου από την Tremec. Το σύστημα διαθέτει κεντρικό διαφορικό που κλειδώνει, τόσο σε υψηλή όσο και σε χαμηλή σχέση, ενώ προαιρετικά διατίθενται εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά, με 100% μηχανική εμπλοκή.

Ανάρτηση και μηχανικά μέρη για πραγματική εκτός δρόμου χρήση

Το Grenadier Station Wagon χρησιμοποιεί στιβαρούς άκαμπτους άξονες Carraro, ανάρτηση πέντε συνδέσμων εμπρός και πίσω, προοδευτικά ελατήρια Eibach, ανθεκτικές αντιστρεπτικές δοκούς, φρένα Brembo και υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης με ανακυκλοφορούντα σφαιρίδια της Bosch.

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει επιλεγεί με γνώμονα την αντοχή, την ικανότητα μεταφοράς φορτίων, την αυξημένη άρθρωση των αξόνων και τη σταθερότητα τόσο σε δύσβατα εδάφη, όσο και σε καθημερινή χρήση στον δρόμο.

Οι εκτός δρόμου δυνατότητες αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 264 mm, το βάθος διέλευσης υδάτινου κολλήματος τα 800 mm, η γωνία προσέγγισης τις 35,5 μοίρες, η γωνία ράμπας τις 28,2 μοίρες και η γωνία διαφυγής τις 36,2 μοίρες.

Το όχημα έχει δυνατότητα μέγιστης πλευρικής κλίσης 45 μοιρών, άρθρωση εμπρός άξονα 9 μοιρών, άρθρωση πίσω άξονα 12 μοιρών και συνολική διαδρομή τροχών 585 mm. Το Off-Road Mode, το Wading Mode, το Downhill Assist και το Uphill Assist ενισχύουν περαιτέρω τον έλεγχο του οδηγού σε απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες.

Για ακόμη πιο δύσκολες διαδρομές, διατίθενται ελαστικά BFGoodrich All-Terrain KO2, εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά, καθώς και πλήρως ενσωματωμένος εργοστασιακός εμπρός «εργάτης» με ελκτική δύναμη 5,5 τόνων.

Εσωτερικό: λειτουργικότητα, άνεση και ανθεκτικότητα

Στο εσωτερικό, η καμπίνα είναι λειτουργική, άνετη και εύχρηστη, δίνοντας προτεραιότητα στους αναλογικούς και μηχανικούς χειρισμούς, όπου είναι δυνατόν.

Τα μεγάλα, ευδιάκριτα κουμπιά και οι στιβαροί διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και με γάντια, ενώ το χαρακτηριστικό overhead control panel, εμπνευσμένο από τα αεροπορικά cockpit, φιλοξενεί τους διακόπτες για τις εκτός δρόμου λειτουργίες, τα βοηθητικά κυκλώματα, το Wading Mode, το Off-Road Mode και τα χειριστήρια των διαφορικών, όπου υπάρχουν.

Η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών συγκεντρώνει όλες τις βασικές πληροφορίες του οχήματος, όπως ταχύτητα, σχέση κιβωτίου, στάθμη καυσίμου, πιέσεις ελαστικών, χάρτες, πολυμέσα, επαφές, κατεύθυνση, συντεταγμένες, γωνία τιμονιού και κλίση αμαξώματος. Στο εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, φωνητικός έλεγχος και το Pathfinder off-road navigation, ένα ειδικό σύστημα πλοήγησης βάσει σημείων για διαδρομές εκτός χαρτογραφημένου οδικού δικτύου.

Πρακτικότητα χωρίς περιορισμούς

Το Grenadier Station Wagon προσφέρει δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα 3,5 τόνων, χώρο φόρτωσης άνω των 2.000 λίτρων και ωφέλιμο φορτίο που ξεκινά από 689 kg, ανάλογα την έκδοση. Ο χώρος αποσκευών διαθέτει δακτυλίους πρόσδεσης, ράγες φορτίου, παροχή ισχύος 400W, αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40 και πίσω πόρτα ανοιγόμενη κατά 30/70, για ευέλικτη πρόσβαση. Η καμπίνα διαθέτει έξι χειρολαβές, έξι ποτηροθήκες ή θήκες μπουκαλιών, θύρες USB-A και USB-C, καθώς και παροχές 12V.

Η ανθεκτικότητα του εσωτερικού είναι εξίσου σημαντική. Οι στάνταρ επενδύσεις συνδυάζουν ανθεκτικό ύφασμα και βινύλιο, για αντοχή σε λεκέδες, βρωμιά και νερό. Το δάπεδο είναι αφαιρούμενο και διαθέτει πέντε εσωτερικές βαλβίδες αποστράγγισης, ώστε η καμπίνα να καθαρίζεται εύκολα μετά από σκληρή χρήση. Κρίσιμα εσωτερικά εξαρτήματα διαθέτουν προστασία IP54K από σκόνη και νερό.

Σύγχρονη ασφάλεια στην υποβοήθηση του οδηγού

Παρά τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του, το Grenadier διαθέτει ολοκληρωμένο εξοπλισμό ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης. Περιλαμβάνει εμπρός, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας αερόσακους, ISOFIX/iSize σημεία στήριξης παιδικών καθισμάτων, ABS, ηλεκτρονικό έλεγχο πρόσφυσης, ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, cruise control, Uphill Assist και Downhill Assist. Επίσης, διατίθενται προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως Intelligent Speed Assistance, Lane Departure Warning, Automatic Emergency Braking και Driver Drowsiness Detection.

Εξατομίκευση και αξεσουάρ

Το Grenadier Station Wagon μπορεί να εξατομικευθεί εκτενώς μέσω εργοστασιακών επιλογών και αξεσουάρ. Διατίθενται, μεταξύ άλλων, side runners, rock sliders, LED light bar, roof rack, cross-bars, συστήματα οργάνωσης φορτίου, εξοπλισμός ανάκτησης, προστατευτικά πατώματος, καλύμματα καθισμάτων, awnings, βάσεις ποδηλάτων, βάσεις kayak, εξοπλισμός camping και λύσεις μεταφοράς εξοπλισμού.

Ένα σύγχρονο αυθεντικό 4X4

Το INEOS Grenadier Station Wagon αποτελεί τη σύγχρονη ερμηνεία του αυθεντικού χρηστικού 4X4. Συνδυάζει τη στιβαρή μηχανολογική βάση, τους κορυφαίους προμηθευτές εξαρτημάτων, την πραγματική εκτός δρόμου γεωμετρία, την υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης, τη μεγάλη πρακτικότητα και μια ανθεκτική και λειτουργική καμπίνα.

Είναι ένα όχημα σχεδιασμένο για επαγγελματίες που απαιτούν αξιοπιστία, αλλά και για οδηγούς που αναζητούν περιπέτεια χωρίς συμβιβασμούς. Ένα 4X4 φτιαγμένο για να πηγαίνει εκεί όπου χρειάζεται, να μεταφέρει ό,τι έχει σημασία και να επιστρέφει με αυτοπεποίθηση.

Το INEOS Grenadier Station Wagon θα ξεκινήσει τη διάθεσή του στην Ελλάδα από τη GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas.