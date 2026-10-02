Η φιλοσοφία Omotenashi και η προηγμένη εξηλεκτρισμένη γκάμα της Lexus συνοδεύουν το «ωραιότερο ταξίδι στον κόσμο» στους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Η Lexus Greece ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως ο official Automotive Partner του 1000 Miglia Experience Greece 2026, της κορυφαίας διοργάνωσης που μεταφέρει στην Ελλάδα το πνεύμα του θρυλικού 1000 Miglia, του παλαιότερου ιστορικού ιταλικού αγώνα που από το 1927 αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο πάθους, αντοχής, κομψότητας και αυτοκινητιστικής κουλτούρας.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2026, πληρώματα από όλο τον κόσμο θα ακολουθήσουν μια μοναδική διαδρομή που συνδέει την ιστορία, τον πολιτισμό και την αυτοκινητιστική παράδοση της Ελλάδας. Με αφετηρία την Αθήνα, το 1000 Miglia Experience Greece 2026 θα ταξιδέψει στην Αρχαία Ολυμπία, τον Μυστρά και το Πόρτο Χέλι, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει την οδηγική απόλαυση με την απαράμιλλη ομορφιά του ελληνικού τοπίου. Η συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) υπογραμμίζει τη σημασία της διοργάνωσης για την προβολή της χώρας και την ανάδειξη της ιστορικής και σύγχρονης αυτοκινητιστικής κουλτούρας της Ελλάδας.

Για τη Lexus, η συμμετοχή στο 1000 Miglia Experience Greece 2026 αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να αναδείξει τη δική της προσέγγιση στην έννοια της οδηγικής εμπειρίας, όπου η αυτοκίνηση ξεπερνά την ίδια την μετακίνηση. Όπως το 1000 Miglia Experience δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από το αυτοκίνητο, τη διαδρομή και τον προορισμό, έτσι και η Lexus σχεδιάζει κάθε πτυχή της εμπειρίας του οδηγού και των επιβατών με επίκεντρο τον άνθρωπο. Στην καρδιά αυτής της προσέγγισης βρίσκεται το Takumi, η ιαπωνική τέχνη της αριστοτεχνίας, όπου η πολυετής εμπειρία, το ανθρώπινο άγγιγμα και η εμμονή στη λεπτομέρεια διαμορφώνουν την ποιότητα κάθε Lexus. Παράλληλα, το Omotenashi εκφράζει την ικανότητα να προβλέπονται οι ανάγκες οδηγού και επιβατών πριν ακόμη αυτές προκύψουν, επηρεάζοντας τον σχεδιασμό, την άνεση, την τεχνολογία και κάθε σημείο επαφής με το αυτοκίνητο. Έτσι, τεχνολογία και ανθρώπινη δεξιοτεχνία λειτουργούν αρμονικά, με στόχο κάθε διαδρομή να γίνεται πιο άνετη, πιο διαισθητική και πραγματικά ξεχωριστή.

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Η συνεργασία της Lexus με το 1000 Miglia Experience Greece αποτελεί μια φυσική σύμπραξη δύο κόσμων που μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στην παράδοση, την αριστεία στην κατασκευή, την ανθρώπινη δεξιοτεχνία και τη διαρκή αναζήτηση της καινοτομίας.

Το 1000 Miglia γεννήθηκε το 1927 ως ένας αγώνας αντοχής και τεχνολογικής υπεροχής που ανέδειξε γενιές εμβληματικών αυτοκινήτων και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητιστικής κουλτούρας. Σήμερα, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αυθεντικής αυτοκίνησης, τιμώντας τη διαχρονική αξία του design, της τεχνολογίας και της οδηγικής εμπειρίας.

Αυτές ακριβώς τις αξίες εκφράζει η Lexus: μια μάρκα που επαναπροσδιορίζει την premium κινητικότητα μέσα από την ιαπωνική δεξιοτεχνία - αρμονική συνύπαρξη τεχνολογίας, άνεσης και ανθρώπινης προσέγγισης. Από την εξηλεκτρισμένη τεχνολογία, την αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια και τα νέα συστήματα πολυμέσων Lexus Link+ έως τις λεπτομέρειες του εσωτερικού που κάνουν την τεχνολογία πιο φυσική και διαισθητική, η Lexus δημιουργεί αυτοκίνητα που δεν εντυπωσιάζουν μόνο με όσα μπορούν να κάνουν, αλλά κυρίως με τον τρόπο που κάνουν τον άνθρωπο να αισθάνεται.

Lexus Electrified: Η νέα εποχή της premium κινητικότητας

Ως official Automotive Partner της διοργάνωσης, η Lexus θα υποστηρίξει το 1000 Miglia Experience Greece 2026 με την προηγμένη εξηλεκτρισμένη γκάμα της, παρουσιάζοντας στην πράξη το όραμα της μάρκας για το μέλλον της πολυτελούς μετακίνησης.

Η γκάμα της Lexus περιλαμβάνει έξι εξηλεκτρισμένα μοντέλα – LBX, UX, NX, RX και τα νέα RZ και ES – καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και εκφράσεις της σύγχρονης premium κινητικότητας, από τα compact SUV έως τα μεγαλύτερα SUV και το νέο luxury sedan.

Lexus LBX

Το LBX μεταφέρει για πρώτη φορά όλη την τεχνολογία, την ποιότητα και την πολυτέλεια της Lexus σε compact διαστάσεις. Σχεδιασμένο για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον, συνδυάζει την ευελιξία ενός compact SUV με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Lexus, από το οδηγοκεντρικό cockpit Tazuna έως τις λεπτομέρειες Takumi που χαρακτηρίζουν την καμπίνα. Διατίθεται σε Hybrid Electric με επιλογές FWD και AWD.

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