Πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους» ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17 πόντους.

«Τρία στα τρία» για τον Παναθηναϊκό οποίος έδωσε συνέχεια στο ευρωπαϊκό αήττητο στο «σπίτι» του. Οι «πράσινοι» συνέτριψαν και τους Ισραηλινούς και με το τελικό 90-67 έγραψαν τρείς σερί νίκες στην εφετινή Euroleague, που κρατά το «τριφύλλι» στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο 0-3 υποχώρησαν οι παίκτες του Όντεντ Κάτας που συνεχίζουν να ψάχνουν την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη.

{https://x.com/Paobcgr/status/2106114521664508016}

Η σεμιναρική άμυνα και η διάρκεια της επέτρεψαν στους «πράσινους» να ελέγξουν το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, να εξασφαλίσουν στο 19΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (41-21 στο 19΄) και να μην... αγχωθούν μέχρι το φινάλε.

Ακόμη και με τις γνωστές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μουστάφα Φαλ, Ιάσωνα Βαρβαρίτη, αλλά και αυτή του Νίκου Ρογκαβόπουλου (υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα πριν το ματς, έκανε ένεση, αλλά δεν αγωνίστηκε) το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν πτοήθηκε σε κανένα σημείο και έφτασε χωρίς προβλήματα στην τελική επικράτηση. Οι ενοχλήσεις τους Ρογκαβόπουλου μάλιστα έφεραν την πρόωρη επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αγωνιστική δράση, με τον Αμερικανό φόργουορντ να πατάει παρκέ στο 6΄ και να τελειώνει τον αγώνα με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής.

{https://x.com/Paobcgr/status/2106111368835596423}

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Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17 πόντους (3/5 τρίποντα),ενώ από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ διασώθηκε ο Ρομάν Σόρκιν με 13 πόντους.