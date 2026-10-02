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Ολοένα πιο συχνές οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές.

Ένα ακόμα περιστατικό καταγράφηκε με εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένη περιοχή, αυτή τη φορά στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, όπου μπήκαν σε αυλή σπιτιού.

Κατά τα φαινόμενα, τα αγριογούρουνα μπήκαν σε αυλή, αναζητώντας τροφή. Αυτή δεν είναι η πρώτη εμφάνισή τους στην περιοχή, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ζώα πλησιάζουν ολοένα συχνότερα σε κατοικημένες περιοχές.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι και παραγωγοί αναφέρουν ότι τα αγριογούρουνα προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, για αυτό ζητούν να ληφθούν μέτρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=xbjPqIvQ4Mk&t=261s}

Πληροφορίες, βίντεο: nafpaktianews