Ο Τραμπ δήλωσε τώρα ότι ποτέ δεν θα απαγόρευε τις εξαγωγές αμερικανικού diesel.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χάνει ευκαιρία να λέει πόσο φίλος του είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας αυτή τη φορά ότι πάντα θα κάνει χαρούμενο τον Τούρκο πρόεδρο.

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο, με προορισμό την Αλαμπάμα όπου είναι προγραμματισμένη ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Μόλις διαπίστωσε ότι ένας ρεπόρτερ ήταν του CNN Turk, σχολίασε: «Αγαπάω την Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, όπως ξέρετε και πάντα θα τον κάνω χαρούμενο».

{https://x.com/clashreport/status/2106113800629895563}

Τραμπ για diesel: Δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι η απαγόρευση εξαγωγών

Έπειτα από επανειλημμένες δηλώσεις του ίδιου και στελεχών της κυβέρνησής του περί ενδεχόμενης απαγόρευσης των εξαγωγών diesel, εάν η Ευρώπη δεν αποδέσμευε μέρος των αποθεμάτων της, σήμερα- αφού υπήρξε η σχετική συμφωνία- ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως αυτό το ενδεχόμενο δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι.

«Η Ευρώπη έχει πολύ diesel και θα κάνουν τεράστια συνεισφορά παγκοσμίως. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς και δεν θα επιβάλουμε απαγόρευση εξαγωγών. Θα έχουμε πολύ πετρέλαιο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μερικές ώρες νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει αμέσως «τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα diesel». Ακολούθησε ανακοίνωση της G7 για αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών diesel και άλλων αποθεμάτων προϊόντων πετρελαίου.

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«Δεν θα το κάναμε, δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι», απάντησε, όταν τον ρώτησαν εάν πλέον η απειλή για απαγόρευση εξαγωγών έχει αποσυρθεί. «Αυτό που έκανε η Ευρώπη ήταν σπουδαίο. Έχουμε πολύ καλή σχέση, ήθελαν να το κάνουν, θα “ρίξουν” πολύ diesel», πρόσθεσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2106115010548429150}

«Εάν δεν υπογράψει σύντομα η Ν. Κορέα, θα διπλασιάσω το ποσό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε και για την κατασκευή αγωγού LNG στην Αλάσκα, που ανακοίνωσε την Τετάρτη, αλλά μία ημέρα αργότερα η Νότια Κορέα τον διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως η Σεούλ θα επενδύσει διαθέσει 54 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρότζεκτ, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ- Νότιας Κορέας ύψους 350 δισ. που έγινε πέρυσι, υπό την απειλή των δασμών του Τραμπ. Όμως, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας διέψευσε ότι έχει οριστικοποιηθεί η επένδυση, επισημαίνοντας ότι πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και πως οι δύο πλευρές απλά συμφώνησαν να αρχίσουν να εξετάζουν το έργο.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ εάν βιάστηκε να ανακοινώσει τη συμφωνία. «Όχι, δεν βιάστηκα, εκεί ήταν, εκπροσωπήθηκαν. Εάν δεν θέλουν να το κάνουν, ΟΚ, αλλά θα τους χρεώσω παραπάνω», απάντησε και πρόσθεσε: «Πείτε τους ότι εάν δεν υπογράψουν σύντομα, θα διπλασιάσω το ποσό».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2106114745258393745}