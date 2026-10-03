Η croissanterie στη Μονμάρτρη είχε κλείσει προσωρινά λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμά της.

Ξανά ανοιχτό είναι από το Σάββατο (3/10) το Fat Rat Croissanterie, το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, έπειτα από την ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του.

Η croissanterie στη Μονμάρτρη είχε κλείσει προσωρινά λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμά της, με την Ιωάννα Τούνη να εξηγεί ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

{https://www.instagram.com/p/DeBYUufIbJO/}

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, τα κρουασάν γίνονταν sold out σχεδόν καθημερινά, με αποτέλεσμα να απαιτείται ενίσχυση του εργαστηρίου με επιπλέον εξοπλισμό.

Το Fat Rat ανακοίνωσε μέσω Instagram την επαναλειτουργία του, ενημερώνοντας τους πελάτες ότι η μικρή ανανέωση της κουζίνας ολοκληρώθηκε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«We’re open!», αναφέρεται στην ανάρτηση, με την ομάδα του καταστήματος να σημειώνει ότι μετά το «kitchen glow-up» επιστρέφει με κρουασάν, βουτυρένιες γεύσεις και γεμάτη βιτρίνα.

Η Ιωάννα Τούνη γνωστοποίησε επίσης μέσω των social media ότι το κατάστημα είναι και πάλι έτοιμο να υποδεχθεί τους πελάτες του για φρέσκα χειροποίητα κρουασάν και καφέ.

Γιατί είχε κλείσει προσωρινά

Η ανακοίνωση για το προσωρινό κλείσιμο είχε προκαλέσει αρχικά ερωτήματα, καθώς το Fat Rat είχε ανοίξει μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Η επιχειρηματίας είχε διευκρινίσει, ωστόσο, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με την πορεία του καταστήματος.

Αντίθετα, όπως είχε εξηγήσει, η αυξημένη ζήτηση οδήγησε στην απόφαση για ολιγοήμερη παύση, ώστε να προστεθεί εξοπλισμός στην κουζίνα και να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα του εργαστηρίου.