Για ποια θέματα δεν εκδίδεται δεσμευτική απάντηση;

Μια νέα δυνατότητα αποκτούν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκαθαρίσουν πριν κάνουν μια συναλλαγή τι φόροι και ποιοι φορολογικοί κανόνες θα ισχύσουν. Με τη νέα διαδικασία της ΑΑΔΕ μπορούν να ζητούν Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση (ΦΔΑ), δηλαδή να θέτουν ένα συγκεκριμένο φορολογικό ή τελωνειακό ζήτημα και να παίρνουν εκ των προτέρων την επίσημη θέση της φορολογικής διοίκησης.

Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, κοστίζει. Το παράβολο ξεκινά από 10.000 ευρώ και, ανάλογα με την υπόθεση, μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Περισσότερα φορολογικά ζητήματα, σύνθετες ή διασυνοριακές συναλλαγές, το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και η επίσπευση της απάντησης μπορούν να ανεβάσουν τον τελικό λογαριασμό.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση; Για ποιες συναλλαγές μπορούν να ζητήσουν απάντηση; Πόσο θα πληρώσουν, πόσο θα περιμένουν και τι γίνεται εάν η ΑΑΔΕ απορρίψει το αίτημα; Ο οδηγός του Dnews.gr που ακολουθεί δίνει τις απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις, εξηγώντας με απλά λόγια τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι.

1. Τι είναι η Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση;

Η Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση είναι η εκ των προτέρων επίσημη ερμηνεία της ισχύουσας φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας από την ΑΑΔΕ για συγκεκριμένα περιστατικά που περιγράφει ο αιτών και τα οποία δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη μελλοντική πράξη ή συναλλαγή για την οποία υπάρχει ερμηνευτικό ζήτημα ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας.

2. Ποιοι μπορούν να ζητήσουν δεσμευτική απάντηση από την ΑΑΔΕ;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και νομική οντότητα. Για να εξεταστεί η αίτηση απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, ενώ η τελική ΦΔΑ εκδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ.

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3. Για ποια ζητήματα μπορεί να ζητηθεί ΦΔΑ;

Η διαδικασία αφορά φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένα και επαρκώς προσδιορισμένα μελλοντικά περιστατικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει πραγματικό ερμηνευτικό ζήτημα σχετικά με τις διατάξεις που θα εφαρμοστούν. Η πραγματοποίηση στο παρελθόν όμοιων ή παρεμφερών συναλλαγών δεν εμποδίζει την έκδοση ΦΔΑ για μια αυτοτελή μελλοντική συναλλαγή.

4. Για ποια θέματα δεν εκδίδεται δεσμευτική απάντηση;

Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, ζητήματα εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου στην Ελλάδα και υποθέσεις του αιτούντος για τις οποίες, κατά τον χρόνο της αίτησης, έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή ένδικο βοήθημα. Εξαιρούνται επίσης συγκεκριμένες δεσμευτικές τελωνειακές αποφάσεις. ΦΔΑ δεν εκδίδεται για γενικά ερωτήματα ερμηνείας της νομοθεσίας ούτε για αμιγώς υποθετικές περιπτώσεις χωρίς τεκμηριωμένη πρόθεση πραγματοποίησης των περιγραφόμενων περιστατικών.



5. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση;

Ο αιτών πρέπει να παρουσιάζει πλήρη και αναλυτική περιγραφή των μελλοντικών πράξεων ή συναλλαγών, να δηλώνει ότι δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να αναφέρει το σχεδιαζόμενο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει επίσης να προσδιορίζει το φορολογικό ή τελωνειακό αντικείμενο, τις νομοθετικές διατάξεις που θεωρεί ότι εφαρμόζονται, το συγκεκριμένο ερμηνευτικό ζήτημα και τη δική του θέση επ’ αυτού. Απαιτούνται ακόμη συγκεκριμένο αίτημα έκδοσης ΦΔΑ και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα πραγματικά περιστατικά.

6. Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η διαδικασία προβλέπεται να γίνεται ψηφιακά μέσω ειδικής εφαρμογής στην πύλη myAADE, είτε από τον αιτούντα με κωδικούς TAXISnet είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Με την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, η αίτηση, τα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

7. Πόσο κοστίζει η έκδοση Φορολογικής Δεσμευτικής Απάντησης;

Το συνολικό παράβολο κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Το βασικό ποσό είναι 10.000 ευρώ και πάνω σε αυτό υπολογίζονται προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των φορολογικών ή τελωνειακών αντικειμένων, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, τη νομική μορφή και το μέγεθος του αιτούντος, καθώς και το εάν ζητείται επίσπευση. Το παράβολο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο και καταβάλλεται πριν από την υποβολή της αίτησης.

8. Πότε αυξάνεται το παράβολο και πώς μπορεί να φτάσει τις 50.000 ευρώ;

Για μία φορολογία ή ένα τελωνειακό αντικείμενο δεν υπάρχει προσαύξηση στο βασικό ποσό. Για δύο αντικείμενα προστίθενται 5.000 ευρώ, για τρία 10.000 ευρώ και για τέσσερα ή περισσότερα 15.000 ευρώ. Διασυνοριακό στοιχείο μπορεί να προσθέσει ακόμη 5.000 ευρώ, ενώ σειρά ή πλέγμα περισσότερων συναλλαγών ή συμμετοχή περισσότερων των δύο μερών επιφέρει επίσης προσαύξηση 5.000 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπονται προσαυξήσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ το αίτημα επίσπευσης κοστίζει επιπλέον 10.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.

9. Σε πόσο χρόνο πρέπει να απαντήσει η ΑΑΔΕ;

Η ΦΔΑ μπορεί να εκδοθεί εντός 150 ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης και την καταβολή του συνολικού παραβόλου. Εφόσον ο αιτών έχει ζητήσει επίσπευση και έχει καταβάλει την αντίστοιχη προσαύξηση, η προθεσμία περιορίζεται στις 90 ημέρες. Εάν η ΑΑΔΕ ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, η προθεσμία αναστέλλεται για το σχετικό χρονικό διάστημα.

10. Τι συμβαίνει εάν η αίτηση απορριφθεί;

Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί, μεταξύ άλλων, εάν δεν καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο παράβολο, εάν αφορά περιστατικά που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εάν είναι προδήλως αόριστη ή δεν προσκομιστούν τα πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν. Μπορεί επίσης να απορριφθεί εάν η φορολογική διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό ζήτημα ερμηνείας των διατάξεων. Σε περίπτωση απόρριψης, επιστρέφεται στον αιτούντα το τμήμα του παραβόλου που υπερβαίνει τα 3.500 ευρώ.

11. Η απάντηση της ΑΑΔΕ δεσμεύει τον φορολογούμενο;

Όχι. Η ΦΔΑ δεν είναι δεσμευτική για τον φορολογούμενο και συνεπώς εκείνος δεν υποχρεούται να ακολουθήσει την ερμηνεία που του δόθηκε. Είναι, όμως, δεσμευτική για τη φορολογική διοίκηση κατά το διάστημα ισχύος της, ως προς την ερμηνευτική θέση που περιλαμβάνει και με βάση τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Εφόσον ο φορολογούμενος ακολουθήσει ΦΔΑ που βρίσκεται σε ισχύ ως προς τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ούτε θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση.

12. Θα δημοσιοποιούνται οι δεσμευτικές απαντήσεις και από πότε ισχύει το νέο σύστημα;

Οι ΦΔΑ θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ ανωνυμοποιημένες ή ψευδωνυμοποιημένες, κατά κανόνα εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή τους στον αιτούντα. Εφόσον υπάρχει αιτιολογημένο αίτημα, η δημοσίευση μπορεί να αναβληθεί μέχρι την πραγματοποίηση της σχεδιαζόμενης συναλλαγής και πάντως όχι πέραν των 12 μηνών από την έκδοση. Το νέο καθεστώς ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2026 και εφαρμόζεται στις αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή.