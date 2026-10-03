Η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, που σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε περιοχή της Πέλλας.

Ειδικότερα, συνεργός των δύο ανδρών τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος από διαρροή ρεύματος. Στη συνέχεια, την παρότρυνε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε πλαστική λεκάνη και να τα αφήσει έξω από την οικία της, δήθεν για να τα προστατεύσει από τη διαρροή. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησαν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια θα παραλάμβαναν οι δύο ημεδαποί. Ωστόσο, η απόπειρά τους δεν ολοκληρώθηκε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανδρών θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Στο μεταξύ, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τους τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν αν διατηρούν στο σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα και να ενημερώνουν πάντα την αστυνομία, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.