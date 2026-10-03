Οι ΗΠΑ φέρεται να παρέχουν ήδη πληροφορίες προς υποστήριξη των σαουδαραβικών επιχειρήσεων.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς η Σαουδική Αραβία φέρεται να προετοιμάζει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές για νέα επίθεση σε εγκατάσταση της Saudi Aramco στο Ριάντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, το Ριάντ εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την αντιμετώπιση των Χούθι, από μια περιορισμένη επιχείρηση στην παράκτια ζώνη γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έως μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση σε πολλαπλά μέτωπα στην Υεμένη.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα βασιστεί κυρίως σε δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ριάντ, ενώ η Σαουδική Αραβία αναμένεται να παρέχει αεροπορική υποστήριξη.

{https://x.com/OSINTWarfare/status/2106370172457992381}

Στο επίκεντρο το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Βασικός στόχος του σχεδιαζόμενου εγχειρήματος φέρεται να είναι η ανατροπή των πρόσφατων εδαφικών κερδών των Χούθι και η αποκατάσταση του ελέγχου στην περιοχή γύρω από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

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Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, το Ριάντ θεωρεί κρίσιμη την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ εκτιμάται ότι ο έλεγχος του στρατηγικού περάσματος αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις και στις προοπτικές επανέναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Δεν έχει γίνει, πάντως, γνωστό πότε ακριβώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η επιχείρηση. Οι εκτιμήσεις που μεταφέρει το Reuters κάνουν λόγο για χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται από τις επόμενες ημέρες έως και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις αρχές Νοεμβρίου.

Νέα αναφορά για επίθεση σε εγκατάσταση της Aramco

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Υπάρχουν αναφορές για φωτιά και μεγάλη στήλη μαύρου καπνού κοντά σε εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ, σε ένα περιστατικό που, εφόσον επιβεβαιωθεί ως επίθεση, θα ήταν το δεύτερο αντίστοιχο μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση.

Οι νέες αναφορές έρχονται μετά από σειρά επιθέσεων που έχουν αποδοθεί στους Χούθι και έχουν στοχοποιήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, είχε αναφερθεί επίθεση με drone που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας σημαντικού πετρελαϊκού αγωγού.

Πύραυλος αναχαιτίστηκε στη Σαουδική Αραβία

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι θραύσματα από βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην επαρχία Ασίρ προκάλεσαν τον τραυματισμό ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι την Παρασκευή.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε ένα ήδη ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον. Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί επιθέσεις και αντίποινα μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει ήδη προχωρήσει σε πλήγματα μια περιοχή όπου η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εξαιρετικά εύθ εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη.