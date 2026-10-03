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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Συνολικά 79.684.160,74 ευρώ θα καταβληθούν σε 92.826 δικαιούχους, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 6 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές και

- από τις 5 έως και τις 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.