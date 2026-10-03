Μια κατασκευή της δεκαετίας του 1970 έδειξε ότι ένα παραπροϊόν της καύσης άνθρακα μπορούσε, με την κατάλληλη επεξεργασία, να μετατραπεί σε δομικό υλικό για υποδομές που δέχονται τεράστια φορτία.

Στη δεκαετία του 1970, όταν τα μεγάλα επιβατικά αεροσκάφη άρχισαν να δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τις αεροπορικές υποδομές, οι μηχανικοί στο αεροδρόμιο Newark International Airport του Νιου Τζέρσεϊ προχώρησαν σε ένα κατασκευαστικό εγχείρημα που σήμερα εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει το timesofindia, κάτω από τμήματα των διαδρόμων, των τροχοδρόμων και των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών χρησιμοποιήθηκε τέφρα από την καύση άνθρακα, όχι όμως ως απλό υλικό απόρριψης. Η τέφρα ενσωματώθηκε σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σταθεροποιημένο μείγμα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δομική βάση κάτω από την ασφαλτική επιφάνεια.

Το σημαντικότερο στοιχείο του εγχειρήματος ήρθε πολλά χρόνια αργότερα. Σύμφωνα με μεταγενέστερη αξιολόγηση της Federal Highway Administration (FHWA), τα τμήματα του οδοστρώματος που περιείχαν τη σταθεροποιημένη τέφρα εξακολουθούσαν να λειτουργούν ικανοποιητικά έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια χρήσης.

Η περίπτωση του Newark αποτέλεσε έτσι ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα αξιοποίησης ενός βιομηχανικού παραπροϊόντος σε υποδομή μεγάλης κλίμακας.

Δεν ήταν απλώς «θαμμένη» τέφρα

Η εικόνα μιας μεγάλης ποσότητας τέφρας άνθρακα να βρίσκεται θαμμένη κάτω από έναν διάδρομο αεροδρομίου μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση μιας απλής λύσης διάθεσης αποβλήτων. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

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Στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1970, καθώς στο Newark κατασκευάζονταν και επεκτείνονταν υποδομές για την εποχή των jumbo jets, οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν την τέφρα ως συστατικό ενός σταθεροποιημένου δομικού στρώματος.

Το σύστημα αφορούσε ένα εύκαμπτο οδόστρωμα, με την ασφαλτική επιφάνεια να στηρίζεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη βάση.

Η βάση κατασκευάστηκε σε τρία επίπεδα, με μικρές διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των μειγμάτων. Η τέφρα αποτελούσε περίπου 10% έως 12% του μείγματος, ενώ η άσβεστος και το τσιμέντο Portland αντιστοιχούσαν περίπου σε 3% έως 4%.

Το τελικό σταθεροποιημένο στρώμα είχε πάχος περίπου 24 έως 36 ίντσες, δηλαδή περίπου 61 έως 91 εκατοστά, και αποτελούσε ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία κάτω από την επιφάνεια του διαδρόμου.

Πώς η τέφρα μετατράπηκε σε δομικό υλικό

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη χημική αντίδραση που πραγματοποιείται ανάμεσα στην τέφρα και στα υλικά ενεργοποίησης.

Η τέφρα άνθρακα μπορεί να παρουσιάζει ποζολανικές ιδιότητες. Όταν συνδυάζεται με κατάλληλα υλικά, όπως άσβεστος και τσιμέντο Portland, προκαλούνται αντιδράσεις που δημιουργούν μια τσιμεντοειδή μήτρα.

Η μήτρα αυτή συνδέει μεταξύ τους τα σωματίδια του υλικού και δημιουργεί μια συμπαγή βάση με πολύ διαφορετικές ιδιότητες από ένα απλό στρώμα χαλαρού υλικού.

Η FHWA περιγράφει τέτοιες κατασκευές ως pozzolan-stabilized bases, δηλαδή σταθεροποιημένες βάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ποζολανικά υλικά για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Με άλλα λόγια, η τέφρα δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς για να «γεμίσει» τον χώρο. Εντάχθηκε σε ένα μηχανικά και χημικά σχεδιασμένο σύστημα, το οποίο είχε ως στόχο να μεταφέρει τα φορτία από την επιφάνεια προς το έδαφος.

Έπρεπε να αντέχει το βάρος των jumbo jets

Η απαίτηση ήταν ιδιαίτερα υψηλή.

Οι διάδρομοι και οι λοιπές επιφάνειες ενός μεγάλου αεροδρομίου πρέπει να αντέχουν επαναλαμβανόμενα και εξαιρετικά μεγάλα φορτία χωρίς να καταρρέουν ή να παραμορφώνονται.

Επομένως, η χρήση της τέφρας είχε νόημα μόνο εφόσον το τελικό υλικό μπορούσε να λειτουργήσει ως πραγματικό δομικό στρώμα.

Τα στοιχεία της FHWA περιλαμβάνουν μείγμα με 4% άσβεστο και τσιμέντο Portland, το οποίο έφτασε σε τελικές αντοχές περίπου 2.000 έως 2.600 psi, δηλαδή περίπου 14 έως 18 MPa.

Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν ότι το υλικό αντιμετωπιζόταν ως σχεδιασμένο κατασκευαστικό στοιχείο και όχι ως ένας απλός τρόπος διάθεσης ενός βιομηχανικού παραπροϊόντος.

Η πραγματική δοκιμή ήρθε με τα χρόνια

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του εγχειρήματος δεν ήταν μόνο οι εργαστηριακές μετρήσεις.

Ήταν η πραγματική λειτουργία του διαδρόμου.

Ένα υλικό μπορεί να εμφανίζει ικανοποιητικές επιδόσεις σε εργαστηριακές συνθήκες, όμως ένα αεροδρόμιο αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Οι επιφάνειές του δέχονται επαναλαμβανόμενα φορτία από αεροσκάφη, μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας, ενώ απαιτείται μακροχρόνια σταθερότητα.

Η μεταγενέστερη εξέταση της FHWA έδειξε ότι τα τμήματα του οδοστρώματος με τη σταθεροποιημένη βάση από τέφρα εξακολουθούσαν να λειτουργούν ικανοποιητικά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια.

Το στοιχείο αυτό έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο εγχείρημα του Newark, καθώς απέδειξε στην πράξη ότι ένα κατάλληλα σχεδιασμένο μείγμα μπορούσε να παραμείνει λειτουργικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπήρχε όμως και ένα μειονέκτημα

Η μακροχρόνια καλή συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία ήταν απαλλαγμένη από προβλήματα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που συνδέονται με τις σταθεροποιημένες βάσεις είναι η δημιουργία ρωγμών συρρίκνωσης.

Οι ρωγμές αυτές μπορούν με την πάροδο του χρόνου να μεταφερθούν προς τα πάνω και στην ασφαλτική επιφάνεια του οδοστρώματος. Αυτό μπορεί να αυξήσει τις ανάγκες συντήρησης.

Επομένως, η αντοχή του τελικού συστήματος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο ισχυρό είναι το μείγμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν ο σχεδιασμός, η αναλογία των συστατικών, η διαδικασία τοποθέτησης, η ωρίμανση του υλικού και οι συνθήκες υγρασίας.

Η FHWA επισημαίνει επίσης ότι η κατάλληλη σύνθεση εξαρτάται από τον τύπο της τέφρας, το είδος των αδρανών, το υλικό ενεργοποίησης και τις συνθήκες υγρασίας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πως κάθε τέφρα άνθρακα είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε οδόστρωμα.

Από απόβλητο σε χρήσιμο υλικό

Η περίπτωση του Newark έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο.

Η τέφρα από την καύση άνθρακα αντιμετωπιζόταν σε μεγάλο βαθμό ως παραπροϊόν που έπρεπε να απομακρυνθεί και να αποθηκευτεί. Η αξιοποίησή της σε σταθεροποιημένες βάσεις προσέφερε μια διαφορετική προσέγγιση: αντί να θεωρείται αποκλειστικά απόβλητο, μπορούσε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποτελέσει μέρος ενός κατασκευαστικού υλικού.

Η FHWA έχει αναφέρει ότι σταθεροποιημένες βάσεις με τέφρα άνθρακα χρησιμοποιούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τη δεκαετία του 1950. Η βασική αρχή ήταν η αξιοποίηση των χημικών ιδιοτήτων της τέφρας σε συνδυασμό με άσβεστο, τσιμέντο Portland ή άλλους ενεργοποιητές, ώστε να δημιουργηθεί μια συνδετική μήτρα.

Υπήρχε παράλληλα και οικονομικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της FHWA, οι σταθεροποιημένες βάσεις με τέφρα είχαν σε πολλές περιπτώσεις χαμηλότερο κόστος από εναλλακτικά υλικά βάσης. Η πραγματική εξοικονόμηση, ωστόσο, εξαρτάται από την τοπική διαθεσιμότητα υλικών, τον σχεδιασμό του μείγματος και τις συνθήκες κατασκευής.

Το μάθημα από το Newark

Η ιστορία του αεροδρομίου Newark δεν αποδεικνύει ότι η τέφρα άνθρακα αποτελεί από μόνη της καλύτερη επιλογή για την κατασκευή διαδρόμων.

Δείχνει κάτι πιο συγκεκριμένο: ένα βιομηχανικό παραπροϊόν μπορεί να αποκτήσει δομική αξία όταν η χημεία του, η σύνθεσή του και η συμπεριφορά του είναι γνωστές και αξιοποιούνται με σωστό μηχανικό σχεδιασμό.

Στην περίπτωση του Newark, το υλικό δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία. Η αναλογία τέφρας, αδρανών, ασβέστη και τσιμέντου, το πάχος της βάσης, η διαδικασία κατασκευής και οι απαιτήσεις από τα αεροσκάφη αποτελούσαν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της FHWA, η σταθεροποιημένη βάση εξακολουθούσε να λειτουργεί ικανοποιητικά πάνω από δύο δεκαετίες αργότερα, έκανε το έργο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας να μετατραπούν βιομηχανικά παραπροϊόντα σε υλικά μακράς διάρκειας για μεγάλες υποδομές.