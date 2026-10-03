Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της δράσης τους συνεχίζονται.

Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία συμμορία που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων και δικύκλων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., και το αρχηγικό μέλος της ομάδας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στην κλοπή δικύκλων μεγάλου κυβισμού και μεγάλης οικονομικής αξίας, οι κατηγορούμενοι τέθηκαν σε διακριτική επιτήρηση, εντοπίστηκαν και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της 29ης Σεπτεμβρίου συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., στις περιοχές του Καματερού, του Περιστερίου και των Αχαρνών κατά την οποία συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 18, 19, 23, 24, 45 και 55 ετών, ενώ δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, συνελήφθησαν ακόμα 2 μέλη, ηλικίας 22 και 60 ετών.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της ομάδας είχαν συσταθεί σε εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τα τέλη του 2025, με σκοπό τις κλοπές αυτοκινήτων και δικύκλων.

Κατά την έρευνας της Αστυνομίας, προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογες πράξεις και εναλλάσσονταν στις επιμέρους ενέργειες, ανάλογα με τον ρόλο που είχαν. Κινούνταν κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, αναζητώντας και επιλέγοντας οχήματα που αποτελούσαν στόχο.

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Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι συνήθιζαν να προβαίνουν στην καταστροφή ή παράκαμψη των αντικλεπτικών μηχανισμών των δίκυκλων και στη συνέχεια, αφού προέβαιναν στην αφαίρεσή τους με τη βοήθεια «επιχειρησιακών» δικύκλων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «πατάκι», τα μετέφεραν μακριά από τα σημεία κλοπής και τα στάθμευαν προσωρινά σε κοινόχρηστους χώρους, για την αποφυγή γεωεντοπισμού τους.

Ο αρχηγός ασκούσε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση και κίνητρο στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, συντονίζοντας τις ενέργειές τους και προβαίνοντας στη συγκέντρωσή τους πριν από την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Η επικοινωνία των εντολών του πραγματοποιούνταν είτε απευθείας, είτε μέσω του 24χρονου, ο οποίος κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην οργάνωση, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων και στη διοίκηση των υπόλοιπων μελών, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Επίσης, ο αρχηγός, μαζί με τον 24χρονο, τον 18χρονο και τον 23χρονο, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναλάβει την αφαίρεση των οχημάτων. Τη μεταγενέστερη μεταφορά των κλεμμένων οχημάτων από τα σημεία προσωρινής απόκρυψης αναλάμβανε ο 55χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ τη διοχέτευση των αφαιρεθέντων οχημάτων στην αγορά φέρεται να αναλάμβανε ο 45χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω του καταστήματος που διατηρούσε.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κλεμμένα και παραποιημένα αυτοκίνητα και δίκυκλα, εξαρτήματα και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, εργαλεία και κινητά τηλέφωνα. Επίσης κατασχέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα, μικροποσότητα κάνναβης και τρία «επιχειρησιακά» οχήματα.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 κλοπές οχημάτων σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο, ενώ το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.