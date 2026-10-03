Το παρασκήνιο της διαμάχης. ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Η κρίση με τα «εικονικά» συμβόλαια της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League έχει φέρει στο επίκεντρο τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την συγκεκριμένη υπόθεση να έχει επιπτώσεις στις σχέσεις των δυο χωρών.

Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να υπάρχουν πλέον αρκετές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες τα ΗΑΕ –στα οποία περιλαμβάνονται τα εμιράτα του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι– έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι σημαντικές επενδύσεις σε βρετανικά έργα θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση που τιμωρηθεί η Μάντσεστερ Σίτι σύμφωνα με το Sky News.

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι θα ήταν «πραγματικά ανήσυχος» εάν έβλεπε τους ιδιοκτήτες να αποχωρούν από τον σύλλογο, προτού η Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθαρίσει αργότερα, μέσω ανακοίνωσης, ότι καμία ομάδα δεν βρίσκεται «πάνω από τους κανόνες». Αξιωματούχοι των Εμιράτων, τους οποίους επικαλείται το Bloomberg, ανέφεραν ότι «οι ενέργειες της Premier League» θα «επηρεάσουν τις διμερείς κρατικές σχέσεις».

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ιδιωτικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων λιρών για τη δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου, στα πρότυπα της Silicon Valley, μεταξύ Οξφόρδης και Κέιμπριτζ. Η κρίση ξέσπασε μετά την απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής, διορισμένης από την Premier League, η οποία έκρινε τη Σίτι ένοχη για «σοβαρές παραβάσεις» των οικονομικών κανονισμών.

Ο σύλλογος έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει «αδιάσειστα στοιχεία» που αποδεικνύουν την αθωότητά του. Η Μάντσεστερ Σίτι εξαγοράστηκε το 2008, έναντι 150 εκατ. λιρών, από τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας των Εμιράτων και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης των ΗΑΕ. Ο ετεροθαλής αδελφός του, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, είναι πρόεδρος της χώρας.

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Ένα από τα βασικά πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι ο πρόεδρος της Σίτι, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς στην Ντάουνινγκ Στριτ δύο εβδομάδες πριν η Premier League ανακοινώσει την απόφασή της.

Μάντσεστερ Σίτι: Το προφίλ του Καλντούν Αλ Μουμπάρακ;

Ο Καλντούν Αλ Μουμπάρακ είναι ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς παράγοντες της Μέσης Ανατολής. Ο 50χρονος αποτελεί επίσης πρόσωπο με σημαντική επιρροή στη χάραξη πολιτικής της κυβέρνησης των ΗΑΕ και δραστηριοποιείται ως διεθνής απεσταλμένος.

Είναι παντρεμένος με την ιδιοκτήτρια στούντιο ευεξίας Νάντια Σεχβάιλ. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο The National, με έδρα το Άμπου Ντάμπι, οι δυο τους γνωρίστηκαν στο σχολείο και έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Ο πατέρας του Αλ Μουμπάρακ, Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ, ήταν διπλωμάτης και είχε υπηρετήσει ως πρεσβευτής των ΗΑΕ στη Γαλλία. Δολοφονήθηκε στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 1984, όταν πυροβολήθηκε στον δρόμο έξω από το σπίτι του, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Η δολοφονία συνδέθηκε με την Οργάνωση Αμπού Νιντάλ, μια βίαιη οργάνωση που ζητούσε την καταστροφή του Ισραήλ. Ο Αλ Μουμπάρακ κάθισε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός φέτος, υπογράφοντας για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΑΕ τη συμμετοχή του στο «Board of Peace». Πριν εμπλακεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο Αλ Μουμπάρακ αποτελούσε βασικό σύνδεσμο με τη Formula 1, όταν το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι εντάχθηκε στο αγωνιστικό καλεντάρι.

Από το 2008 είναι πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, του πιο επιτυχημένου συλλόγου της Premier League κατά την τελευταία δεκαετία. Ο Αλ Μουμπάρακ είναι επίσης πρόεδρος του City Football Group, το οποίο ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να επενδύει και να διαχειρίζεται επιχειρήσεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Σίτι, η New York City FC και η Melbourne City FC.

Ο όμιλος, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια (4,53 δισ. λίρες), διαθέτει πλέον 13 συλλόγους στο παγκόσμιο δίκτυό του. Ο Αλ Μουμπάρακ είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος και CEO του ομίλου Mubadala, ενός κρατικού επενδυτικού οργανισμού αξίας 330 δισ. δολαρίων (249,18 δισ. λιρών), με έδρα το Άμπου Ντάμπι και περιουσιακά στοιχεία σε περισσότερες από 50 χώρες, μέσω έξι διεθνών γραφείων.

Ηγείται της εταιρείας από την ίδρυσή της το 2002 και έχει επιβλέψει τις οικονομικές αποδόσεις για τον μέτοχο της Mubadala, την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι. Ο Αλ Μουμπάρακ είναι επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Abu Dhabi Commercial Bank και αντιπρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας MGX. Παράλληλα, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), της L'IMAD Holding Company και της G42, της παγκόσμιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου της JP Morgan. Ο Αλ Μουμπάρακ κατέχει ακόμη τη θέση του προέδρου της Executive Affairs Authority, της κυβερνητικής υπηρεσίας που παρέχει συμβουλές στρατηγικής πολιτικής στον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Παράλληλα, είναι ειδικός προεδρικός απεσταλμένος στην Κίνα και χειρίζεται σειρά ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις των ΗΑΕ με άλλες χώρες. Τον Ιανουάριο του 2024 έγινε ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Προηγμένης Τεχνολογίας (AIATC), στο οποίο αργότερα διορίστηκε γενικός γραμματέας. Ο Αλ Μουμπάρακ διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του New York University Abu Dhabi και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Το 2013 τιμήθηκε με τον τίτλο του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE). Είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Tufts στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών.