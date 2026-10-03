Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση και, μετά τον αρραβώνα τους το 1991, παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Τριάντα τέσσερα χρόνια κοινής ζωής συμπλήρωσαν ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα, γιορτάζοντας την επέτειό τους με ιδιαίτερα προσωπικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 3 Οκτωβρίου 1992 στο Σικάγο και έκτοτε έχει διανύσει μαζί μια πορεία που περιλαμβάνει δύο θητείες στον Λευκό Οίκο, την ανατροφή των δύο θυγατέρων τους και περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής ζωής.

Με αφορμή την 34η επέτειό τους, τόσο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ όσο και η πρώην πρώτη κυρία μοιράστηκαν στιγμές από τη σχέση τους στο Instagram, δίνοντας στους ακολούθους τους μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή τους μακριά από τα επίσημα καθήκοντα.

Οι τρυφερές αναρτήσεις

Η Μισέλ Ομπάμα δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές από την κοινή τους ζωή, μεταξύ άλλων στιγμιότυπα από βραδινή έξοδο, όπου οι δυο τους χορεύουν, αλλά και εικόνες από το πρόσφατα εγκαινιασμένο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα στο Σικάγο.

Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης τρυφερές στιγμές του ζευγαριού στην παραλία, καθώς και παλαιότερες φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων και ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από τον γάμο τους.

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Ο Μπαράκ Ομπάμα, από την πλευρά του, επέλεξε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία της συζύγου του και να της αφιερώσει ένα μήνυμα για την επέτειό τους, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για τα χρόνια που έχουν περάσει μαζί.

{https://www.instagram.com/p/DeCcZ1wB660/}

{https://www.instagram.com/reels/DeCcIKwxEXt/}

Από το Σικάγο στον Λευκό Οίκο

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1989, όταν εργάζονταν σε δικηγορική εταιρεία στο Σικάγο. Η Μισέλ Ρόμπινσον είχε αναλάβει να είναι μέντορας του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τότε πραγματοποιούσε την πρακτική του άσκηση.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση και, μετά τον αρραβώνα τους το 1991, παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η προσωπική τους ζωή συνδέθηκε στενά με την πολιτική διαδρομή του Μπαράκ Ομπάμα. Από την προεκλογική εκστρατεία του 2008 μέχρι τα οκτώ χρόνια στον Λευκό Οίκο, η Μισέλ βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, ενώ το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, τη Μάλια και τη Σάσα.

Μια σχέση που έχει μοιραστεί και τις δύσκολες στιγμές

Παρά τη δημόσια εικόνα ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια στον κόσμο, οι Ομπάμα έχουν μιλήσει κατά καιρούς ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στον γάμο τους.

Η Μισέλ έχει αναφερθεί στις πιέσεις που δημιούργησαν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του συζύγου της και η ανατροφή των παιδιών, ενώ έχει επισημάνει ότι η σχέση τους δεν ήταν πάντα χωρίς εντάσεις. Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τις απαιτήσεις της προεδρίας και για τον αντίκτυπο που είχε η πολιτική του πορεία στην οικογενειακή τους ζωή.

Ωστόσο, οι επετειακές τους αναρτήσεις τα τελευταία χρόνια αποτυπώνουν τη διάθεση και των δύο να αναδεικνύουν τη μακρά κοινή τους διαδρομή.

Έτσι, 34 χρόνια μετά τον γάμο τους, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα επέλεξαν και φέτος να γιορτάσουν την επέτειό τους δημόσια, μοιραζόμενοι με το κοινό στιγμές από την προσωπική τους ζωή και την πορεία τους μέσα στις δεκαετίες.