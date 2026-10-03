Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την αυτόφωρη διαδικασία και την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Στη σύλληψη 27χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για τον εντοπισμό του προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση σε διαμέρισμα του Πειραιά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., ενώ στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος.

Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβυσσο Αττικής. Ο 27χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να επιχείρησε με πυροβόλο όπλο να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο περαστικοί.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, μαχαίρι, 4,3 γραμμάρια κάνναβης, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και 8.600 ευρώ.

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Ο 27χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα.