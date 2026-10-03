Η εξόδιος ακολουθία της 50χρονης θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Έφυγε από τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή έξω από το σχολείο στις 22 Σεπτεμβρίου, σε ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας και μετά από δυνατό κρότο κεραυνού.

Η γυναίκα, η Βασιλική Μαρία Τζούβελη, είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μετά τον θάνατό της, η οικογένειά της πήρε την απόφαση να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της, μετατρέποντας τη μεγάλη απώλεια σε μια πράξη προσφοράς προς άλλους ανθρώπους που χρειάζονται μεταμόσχευση.

Η κατάρρευση έξω από το σχολείο

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της 22ας Σεπτεμβρίου, έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης.

Η 50χρονη βρισκόταν έξω από το σχολείο όταν ακούστηκε ισχυρός κρότος από κεραυνό και λίγο αργότερα κατέρρευσε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, παραμένοντας σε κρίσιμη κατάσταση μέχρι τον θάνατό της.

Από τις πρώτες αναφορές για το περιστατικό δεν είχε καταστεί σαφές εάν η γυναίκα είχε χτυπηθεί απευθείας από κεραυνό ή εάν η ανακοπή συνδεόταν με διαφορετικό τρόπο με το συμβάν.

Η απόφαση της οικογένειας για δωρεά οργάνων

Μέσα στη βαθιά οδύνη για την απώλεια, η οικογένεια της 50χρονης αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της.

Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας να αποκτήσουν μια νέα ευκαιρία ζωής, ενώ παράλληλα αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την οικογένεια.

Το αποτύπωμά της στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης και, σύμφωνα με τον Δήμο Ηλιούπολης, είχε ενεργό και δημιουργικό ρόλο στη σχολική κοινότητα.

Όπως αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια της θητείας της υλοποιήθηκαν δράσεις, δημιουργήθηκαν όμιλοι και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ενώ αναπτύχθηκαν συνεργασίες με φορείς της πόλης, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παράλληλα, οργανώθηκαν εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Ο Δήμος κάνει λόγο για έναν άνθρωπο που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στο σχολείο και στη σχολική κοινότητα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους μαθητές της.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης

«Μια αναντικατάστατη απώλεια.

Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρετά τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη.

Υπάρχουν άνθρωποι που, με την παρουσία, την εργατικότητα και την προσφορά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί της, όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Απ’ όπου κι αν περνούσε κατόρθωνε να αφήνει τη δική της σφραγίδα, όπως έπραξε και στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με πρωτοφανή εργατικότητα, αποφασιστικότητα και μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα, εργάστηκε ακούραστα για να βρίσκει λύσεις καθημερινά, να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο ήταν η ζωή της και το αποδείκνυε καθημερινά.

Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Υπό τη διεύθυνσή της, στο 2ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και οργάνωσε εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Χάρη στις πρωτοβουλίες της το σχολείο απέκτησε τη δική του κουλτούρα μάθησης, συμμετοχής και ζωντάνιας, σε απόλυτη αρμονία με την έντονη προσωπικότητα της Διευθύντριάς του.

Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη.

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το ίδιο το σχολείο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον σύζυγο, τα δύο της παιδιά την οικογένειά της, στους οικείους της, στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους συναδέλφους, τους μαθητές και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Καλό ταξίδι, Βασιλική Μαρία.

Η προσφορά, η δύναμη και η αγάπη σου για το σχολείο θα μείνουν πάντοτε ζωντανές στη μνήμη της Ηλιούπολης».

{https://www.facebook.com/dimos.ilioupolis/posts/pfbid0uBJ4eYYKk4vbDcUVDWKXjEbUjPwv61opb48kP7QC3PTzbKpu18Fikb1ywjG2KYvLl}