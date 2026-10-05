Η απώλεια της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης συγκλονίζει την πόλη - Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την αποχαιρετούν αύριο υποσχόμενοι να μην ξεχάσουν το σπουδαίο της έργο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η σχολική κοινότητα της Ηλιούπολης για την είδηση του θανάτου της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη, που υπέστη ανακοπή έπειτα από κεραυνό που έπεσε κοντά στο σχολείο. Άπαντες μιλούν για μια άριστη εκπαιδευτικό που άφησε ανεξίτηλο το εκπαιδευτικό της αποτύπωμα στην σχολική κοινότητα καθώς ξεχώριζε για την εργατικότητα, την αποφασιστικότητα και την αδιάκοπη δράση της μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ρόλου του σχολείου. Μάλιστα οι οικείοι της προχώρησαν και σε δωρεά οργάνων.

Η κηδεία της είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης με την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου να δίνει σύσσωμη το παρών στην εξόδιο ακολουθία καθώς το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Όπως ανακοινώθηκε «σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης αναστέλλεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 η λειτουργία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης μετά την αδόκητη απώλεια της Διευθύντριάς του Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη προκειμένου να παραστούν ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθητές/μαθήτριες και το βοηθητικό προσωπικό στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.»

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Το «αντίο» των μαθητών στην διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

«Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και το βοηθητικό προσωπικό με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Δ/ντρια του σχολείου μας Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που κατέληξε ύστερα από σύντομη νοσηλεία. Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική. Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε το ήθος και την κουλτούρα όλων μας, η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος».

Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμία από εμάς, μας ένωσε και μας πρόσφερε ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, με την άοκνη παρουσία της, το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την κατείχε, το χιούμορ και την ενσυναίσθησή της. Το σχολείο ανοίχτηκε στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε και υλοποίησε εξαιρετικά σχέδια δράσης, δημιούργησε και λειτούργησε ζωγραφικούς ομίλους, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωσε και στήριξε εικαστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της «δικής μας Κικής», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από την σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης. Το σχολείο βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (Δήμο Ηλιούπολης, ΔΙΔΕ Α Αθήνας, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής) για να παράσχει βοήθεια και στήριξη σε όποιον/α μαθητή/τρια τη χρειαστεί. Σε όλους εμάς, όσοι και όσες τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε και την αγαπήσαμε, απομένει η βαριά ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης της μνήμης της αλλά και της συνέχισης του έργου της και της πολύτιμης εμπειρίας και κληρονομιάς που αφήνει πίσω. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη θα λείψει πολύ και απ’ όλους/όλες»

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Η «μοιραία» ανακοπή

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια της υγείας της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή έξω από σχολείο της περιοχής. Παρά την άμεση κινητοποίηση περαστικών, η γυναίκα δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και όπως έγινες χθες γνωστό έφυγε από τη ζωή. Η 50χρονη είχε καταρρεύσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στον δρόμο, έξω από σχολικό συγκρότημα της Ηλιούπολης, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η κατάσταση της γυναίκας ήταν από την αρχή ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν, συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, όμως, η υγεία της παρέμεινε κρίσιμη. Όπως έγινε γνωστό σήμερα η 50χρονη κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και προκαλώντας θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλιούπολης. Η 50χρονη διευθύντρια έφυγε από τη ζωή μετά από ημέρες νοσηλείας, με την εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλιούπολης να αποχαιρετά μια εκπαιδευτικό που έχασε ξαφνικά τη ζωή της έξω από ένα σχολείο, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε την περιοχή.

Η 50χρονη εκπαιδευτικός υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε μετά τον ισχυρό κρότο κεραυνού που σημειώθηκε στην περιοχή εν μέσω κακοκαιρίας πριν δύο εβδομάδες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πιο πέρα από το σχολείο στην περιοχή των Αστυνομικών Ηλιούπολης. Από την πρώτη στιγμή της κατάρρευσης, κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ όπου και έφτασε στο σημείο και εκκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), συνεχίζοντας αδιάλειπτα τη διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της. Πριν την παραλάβει το ΕΚΑΒ, της έκανε ΚΑΡΠΑ και ο νοσηλευτής του σχολείου. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν τη γυναίκα. Στη συνέχεια, η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασής της. Η εκπαιδευτικός νοσηλευόταν τόσες μέρες διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας της να είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη μέχρι και σήμερα όπου και εξέπνευσε.

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