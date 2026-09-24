Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης νοσηλεύεται μετά την ανακοπή που υπέστη από κρότο κεραυνού - Ανησυχία από τα ευρήματα της αυτοψίας στους χώρους του σχολείου.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης θέτει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, μετά το σοβαρό περιστατικό με τη διευθύντρια του σχολείου, το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο την κατάσταση των υποδομών της αντικεραυνικής προστασίας του σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου υπέστη ανακοπή και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός μετά από τον κρότο κεραυνού που έπεσε κοντά στο σχολείο όταν εκείνη βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά από την σχολική μονάδα. Οι γονείς θορυβημένοι από το περιστατικό πραγματοποίησαν αυτοψία στο σχολικό συγκρότημα και, όπως καταγγέλλουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllxqs62fkrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η εξωτερική αντικεραυνική προστασία παρουσιάζει σοβαρές φθορές, ενώ στο εσωτερικό του κτιρίου χαρακτηρίζει την προστασία ουσιαστικά ανύπαρκτη. Το ενδεχόμενο πτώσης ενός ισχυρού κεραυνού σε ένα σχολείο όπου καθημερινά βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί, όπως επισημαίνουν, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είχαν προειδοποιήσει τον Δήμο

Όπως καταγγέλλει η Ένωση Γονέων Ηλιούπολης σύμφωνα με το ilioupolinews.gr το ζήτημα είχε τεθεί επανειλημμένα στη δημοτική αρχή πριν από το τελευταίο περιστατικό.Στις 22 Σεπτεμβρίου η Ένωση απέστειλε κατεπείγον αίτημα προς τον Δήμο ζητώντας άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας και των γειώσεων. Όπως υποστηρίζει, αντίστοιχες παρεμβάσεις είχαν προηγηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2025, καθώς και στις 19 Μαρτίου και 24 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης «δυστυχώς η ανακολουθία που έχει επιδείξει όλη τη χρονιά η Δημοτική Αρχή απέναντι στις δεσμεύσεις της, τόσο προς την Ένωση Γονέων, στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, όσο και στις παρεμβάσεις των Συλλόγων Γονέων, με αποκορύφωμα τον εμπαιγμό που ακολούθησε το μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο του Απριλίου για την κατάσταση των σχολείων, έχει επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία μας. Και δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε η διάθεση για κάτι ουσιαστικό. Καλά τα εύκολα λόγια και οι παρήγορες εκ των υστέρων συμπαραστάσεις, αλλά δυστυχώς η κατάσταση έχει καταντήσει πλέον παρωδία.»

«Δεν μπορεί να περιμένουμε το επόμενο περιστατικό»

Οι γονείς ζητούν από τη δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα σε τεχνικούς ελέγχους, παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σαφή ενημέρωση για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στις σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να συμβεί ένα νέο σοβαρό περιστατικό για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, έχουν ήδη επισημανθεί.