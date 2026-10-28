Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος συνοδεύεται πλέον και από ανοιχτή σύγκρουση με τη Δικαιοσύνη.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία, μετά τους ισχυρισμούς του Φλάβιο Μπολσονάρου ότι είναι ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα και βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι μαζί με την οικογένειά του, αμφισβητεί ευθέως το εκλογικό αποτέλεσμα, κατηγορώντας τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και το Ανώτατο Δικαστήριο για οργανωμένη παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ήττα του ήταν αποτέλεσμα «εκλογικού πραξικοπήματος», το οποίο, όπως υποστηρίζει, οργανώθηκε με σκοπό να εμποδίσει την ανάληψη της εξουσίας από τον ίδιο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τις καταγγελίες του. Αντίθετα, διεθνείς παρατηρητές που παρακολούθησαν την εκλογική διαδικασία έκριναν ότι οι εκλογές διεξήχθησαν με δίκαιο τρόπο.

Oι κατηγορίες κατά Λούλα

Ο Μπολσονάρου γνωστοποίησε τη θέση του μέσω ανοιχτής επιστολής, την οποία διένειμαν σε εκπροσώπους του Τύπου συνεργάτες και πολιτικοί του σύμμαχοι.

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«Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά στον βραζιλιάνικο λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας είναι μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», ανέφερε.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο γερουσιαστής αμφισβητεί τη νομιμότητα του εκλογικού αποτελέσματος και επιτίθεται στους θεσμούς της χώρας, επιμένοντας ότι έχει στερηθεί τη νίκη.

Στο Μαϊάμι ο Μπολσονάρου

Η μετακίνησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες μυστικότητας, καθώς είχε προηγηθεί δικαστική εντολή να παραδώσει τα διαβατήριά του.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου συνδέεται με έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση για την οποία ο Μπολσονάρου αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Παρά την εντολή, ο ηττημένος προεδρικός υποψήφιος αναχώρησε από τη Βραζιλία, έχοντας εξασφαλίσει μαζί με την οικογένειά του τις απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, τους οποίους ευχαρίστησε για τη βοήθεια που, όπως ισχυρίζεται, του παρείχαν προκειμένου να εγκαταλείψει τη Βραζιλία.