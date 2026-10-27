Στην... αγκαλιά των ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου.

Aνώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο BBC ότι «το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα εκδώσει βίζα στον Φλάβιο Μπολσονάρο και την οικογένειά του και θα τους επιτρέψει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες».

‘Όπως σημειώνει το BBC, αν και ακόμη «δεν έχουμε λάβει επιβεβαίωση ότι ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία έχει εγκαταλείψει τη Βραζιλία, αρκετά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μπολσονάρο έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ, επικαλούμενα πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια του γερουσιαστή».

Τι προηγήθηκε

Η διαδικτυακή αργεντινή εφημερίδα Infobae μετέδωσε ότι ο γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, έφθασε τα ξημερώματα της Τρίτης στην πόλη Πουέρτο Ιγουασού, στην επαρχία Μισιόνες στην Αργεντινή, και ότι ετοιμαζόταν να συνεχίσει το ταξίδι του προς τις ΗΠΑ με ιδιωτική πτήση. Σύμφωνα με το Infobae, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα αεροσκάφος Gulfstream G400 που ανήκει στην εταιρεία Baires Fly SA και ζήτησε τελωνειακή άδεια για τέσσερις επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος.

Η έρευνα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (PF) της Βραζιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αρχές να διαβεβαιώνουν πως ο Φλάβιο Μπολσονάρο δεν εντοπίστηκε σε κανένα σημείο ελέγχου μετανάστευσης της Βραζιλίας όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Metrópoles.

Έρευνα για πιθανή ξένη χρηματοδότηση

Στο μεταξύ, δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου της Βραζιλίας διέταξε έρευνα για την πιθανή ξένη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Φλάβιο Μπολσονάρο ο οποίος ηττήθηκε από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις πρόσφατες εκλογές.

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Ειδικότερα, ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο μίλησε για «χειραγώγηση» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta η οποία κατηγορήθηκε από την ομάδα του Λούλα για ανάμιξη στις εκλογές και για προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων. Ακόμη ζήτησε η έρευνα να επικεντρωθεί στη «πιθανή προέλευση, ροή και προορισμό ξένων κεφαλαίων» για την προεκλογική εκστρατεία Μπολσονάρο, σύμφωνα με δικαστική διαταγή που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω αίτημα προωθήθηκε από πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Λούλα, του Εργατικού Κόμματος. Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Λούλα είχε υποβάλει καταγγελία στο εκλογοδικείο κατά την περίοδο μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών, μιλώντας για φερόμενη ανάμιξη της Meta, στην οποία καταγγελία τόνισε ότι περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου του κόμματος στις πλατφόρμες Instagram και WhatsApp.

Επανεκλεγείς με 52% των ψήφων την Κυριακή, ο αριστερός πρόεδρος Λούλα κατηγόρησε την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι προσπάθησε να παρέμβει στις εκλογές.