Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου μετά το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά, αναφερόμενη στην εκπομπή που συμμετέχει στο Mega, με την Ελένη Χατζίδου να εκφράζει και εκείνη την προσωπική της άποψη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, μέσα από τον «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», σχολίασε τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη Μαρία Αντωνά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση».

Η ραδιοφωνική παραγωγός, το απόγευμα της ίδια μέρας, απάντησε στο συγκεκριμένο σχολιασμό μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media.

Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου

Το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, η συγκεκριμένη ατάκα σχολιάστηκε από τις τηλεοπτικές εκπομπές, με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και τη Σίσσυ Χρηστίδου να αντιδρούν.

Αντίστοιχα, η Ελένη Χατζίδου μέσω σχετική ανάρτησης στα social media, τοποθετήθηκε επί του θέματος, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα ονόματα των δύο γυναικών.

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Παρ’ όλα αυτά, στην δημοσίευσή της, η Ελένη Χατζίδου, ανέφερε: «Το να λες ‘θα λέω πάντα τη γνώμη μου και την αλήθεια μου’ δεν σου δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να προσβάλλεις, να μειώνεις ή να πληγώνεις ανθρώπους. Η ελευθερία του λόγου είναι δικαίωμα.

Ο σεβασμός, όμως, είναι ευθύνη.

Και κάτι ακόμα… Η προσωπική άποψη δεν είναι απαραίτητα και η απόλυτη αλήθεια».