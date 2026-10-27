Το «The Original Pantry Cafe» ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο υπό τη διαχείριση μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Στόχος είναι να διατηρήσει τις γαστρονομικές παραδόσεις ενός αιώνα, διοχετεύοντας παράλληλα τα έσοδά του στη φροντίδα των αστέγων.

Ένα ιστορικό diner του Λος Άντζελες που σέρβιρε τους πελάτες του για περισσότερο από έναν αιώνα προετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του, υιοθετώντας ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο θα διοχετεύει το σύνολο των κερδών του σε προγράμματα στήριξης αστέγων.

Το «The Original Pantry Cafe», το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1924, αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το SFGATE. Το εμβληματικό εστιατόριο στο κέντρο του Λος Άντζελες είχε κατεβάσει ρολά τον Μάρτιο του 2025, συμπληρώνοντας πάνω από 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Βάσει του νέου μοντέλου λειτουργίας, το εστιατόριο θα δραστηριοποιείται ως κοινωνική επιχείρηση για λογαριασμό της «Hope the Mission», μιας οργάνωσης με έδρα το Λος Άντζελες που παρέχει γεύματα, στέγη και άλλες υπηρεσίες σε ανθρώπους που βιώνουν την αστεγία.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση αναφέρει ότι το 100% των κερδών του diner θα διατίθεται για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της, εκτιμώντας ότι το εστιατόριο μπορεί να παράγει σχεδόν 50.000 δολάρια τον μήνα για τον σκοπό αυτό.

Για την υποστήριξη της επαναλειτουργίας, ο οργανισμός ξεκίνησε επίσης μια καμπάνια συγκέντρωσης πόρων ύψους 800.000 δολαρίων, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα ανακαίνισης, τον εξοπλισμό της κουζίνας, την αρχική στελέχωση και τα αποθέματα τροφίμων.

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Παράλληλα, η επαναλειτουργία σηματοδοτεί την επιστροφή των παλιών συνδικαλιστών εργαζομένων στις θέσεις τους, ύστερα από συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του νέου ιδιοκτήτη Λέο Πουστίλνικοβ και του σωματείου UNITE HERE Local 11.

Ορισμένοι από τους εργαζομένους μετρούσαν περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες υπηρεσίας στο εστιατόριο πριν από το κλείσιμό του. Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγους μήνες μετά το οριστικό λουκέτο που προκλήθηκε από εργατική διαμάχη με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Το εστιατόριο βρισκόταν παλαιότερα υπό τη διαχείριση του ιδρύματος του πρώην δημάρχου του Λος Άντζελες, Ρίτσαρντ Ρίορνταν, ο οποίος απεβίωσε το 2023.

Παρά τις αλλαγές στην ιδιοκτησία και το λειτουργικό μοντέλο, το εστιατόριο σχεδιάζει να διατηρήσει την οικεία ατμόσφαιρα και εμπειρία που προσέφερε στους πελάτες του, διατηρώντας τις αυθεντικές συνταγές και καλωσορίζοντας πίσω το έμπειρο προσωπικό του.

«Ελάτε για το φαγητό. Φύγετε έχοντας κάνει μια καλή πράξη», αναφέρει χαρακτηριστικά το εστιατόριο στην ιστοσελίδα του.

Η νέα αποστολή του diner έρχεται να ενισχύσει το ήδη εκτεταμένο έργο της «Hope the Mission». Η οργάνωση προετοιμάζει και προσφέρει καθημερινά σχεδόν 9.000 γεύματα, ενώ διαχειρίζεται 35 καταφύγια και δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Το εστιατόριο βρίσκεται στην οδό South Figueroa 877, στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Πηγή: Fox Business