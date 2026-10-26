Μία νέα φήμη θέλει την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να αναλαμβάνει την παρουσίαση μίας δικής της εκπομπής στον ΑΝΤ1.
Η ραδιοφωνική παραγωγός, μέσα από τις δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, απάντησε στις φήμες χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει το ενδεχόμενο της παρουσίας της στην τηλεόραση.
Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».
Απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, δήλωσε: «Δεν θα σου επιβεβαιώσω και δεν θα σου διαψεύσω τίποτα… Η αλήθεια είναι ότι γίνονται ωραίες συζητήσεις, γενικότερη είμαι σε μία πολύ ωραία φάση δημιουργική και έτσι, προσπαθώ να ζυγίζω πράγματα και καταστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Η αντίδραση του Κωνσταντίνου Βασάλου
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, παρακολουθώντας το σχετικό απόσπασμα στον «αέρα» της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», θέλησε να εκφράσει τη δική του απορία, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε ότι όση ώρα έπαιζε το βίντεο δεν του έκαναν πλάνα για να μην αισθανθεί άβολα.
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ωστόσο, δήλωσε: «Ξέρετε πού θα σταθώ τώρα; Όντως τώρα. Στην Ευρυδίκη, που θα κάνει εκπομπή στον ΑΝΤ1».
«Εμείς επίτηδες δεν σε κάναμε πλάνα για να μην σε φέρουμε σε δύσκολη θέση», δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου, με τον συνεργάτη της να απαντά:
«Δεν με πειράζει ρε παιδιά, σιγά! Ξέρουμε τίποτα; Θα κάνει εκπομπή;».
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