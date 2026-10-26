Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε στις φήμες που την θέλουν να αναλαμβάνει τη δική της εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Μία νέα φήμη θέλει την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να αναλαμβάνει την παρουσίαση μίας δικής της εκπομπής στον ΑΝΤ1.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, μέσα από τις δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, απάντησε στις φήμες χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει το ενδεχόμενο της παρουσίας της στην τηλεόραση.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, δήλωσε: «Δεν θα σου επιβεβαιώσω και δεν θα σου διαψεύσω τίποτα… Η αλήθεια είναι ότι γίνονται ωραίες συζητήσεις, γενικότερη είμαι σε μία πολύ ωραία φάση δημιουργική και έτσι, προσπαθώ να ζυγίζω πράγματα και καταστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η αντίδραση του Κωνσταντίνου Βασάλου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, παρακολουθώντας το σχετικό απόσπασμα στον «αέρα» της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», θέλησε να εκφράσει τη δική του απορία, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε ότι όση ώρα έπαιζε το βίντεο δεν του έκαναν πλάνα για να μην αισθανθεί άβολα.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ωστόσο, δήλωσε: «Ξέρετε πού θα σταθώ τώρα; Όντως τώρα. Στην Ευρυδίκη, που θα κάνει εκπομπή στον ΑΝΤ1».

«Εμείς επίτηδες δεν σε κάναμε πλάνα για να μην σε φέρουμε σε δύσκολη θέση», δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου, με τον συνεργάτη της να απαντά:

«Δεν με πειράζει ρε παιδιά, σιγά! Ξέρουμε τίποτα; Θα κάνει εκπομπή;».

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