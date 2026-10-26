Η Έλενα Χριστοπούλου κατέθεσε νέα αγωγή στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου διεκδικώντας ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Νέες διαστάσεις παίρνει η διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την πρώτη να καταθέτει νέα αγωγή εις βάρος της πρώην συνεργάτιδάς της, διεκδικώντας ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ από τηλεοπτικές συμφωνίες.

Σύμφωνα μάλιστα, με τις πληροφορίες που παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», η γνωστή μάνατζερ θα προχωρήσει και σε άλλες αγωγές διεκδικώντας νέο ποσό.

«Δεν είναι μόνο τα 150.000 που ζήτησε αυτή τη φορά η κυρία Χριστοπούλου. Έρχονται και άλλες αγωγές που θα ζητήσει και άλλα ποσά που θεωρεί η κυρία Χριστοπούλου ότι της οφείλει από τα συμφωνητικά η κυρία Παπαγεωργίου», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας.

Η πρώτη αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Από την πλευρά της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία γνώση σε σχέση με την αγωγή που λέγεται ότι έχει κατατεθεί από την πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου.

«Δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε για νέα αγωγή, ούτε για παλιά αγωγή. Γενικά δεν έχω ενημέρωση για καμία αγωγή. Μάλιστα… Μόλις προσγειώθηκα. Θα το διερευνήσω και αν ισχύει, προφανώς επιφυλάσσομαι τα νόμιμα…», δήλωσε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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Παράλληλα, σε άλλο σημείο της συζήτησης, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια ανέφερε: «Εγώ δεν έχω κάποια γνώση, οπότε ξέρεις, ας μην το ανοίξουμε. Γιατί εφόσον δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, είναι και περίεργο να το γνωρίζετε εσείς... Οπότε, αν έχει πάει αυτό στη Δικαιοσύνη, θα το μάθω. Επιφυλάσσομαι τα νόμιμα και έχω εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική Δικαιοσύνη».

«Καμία αγωγή δεν έχω… Καμία αγωγή δεν έχω… Μπορεί να με περιμένει κάποια στο σπίτι μου. Δεν έχω καμία αγωγή, όχι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ας ελπίσουμε θα τελειώσει και αυτό. Θα μείνω στις χαρές του γάμου μου», κατέληξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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