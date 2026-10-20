Η έναρξη της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς».

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο Κρατερός Κατσούλης απουσίαζε από την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς», με την Μαρία Ηλιάκη να ενημερώνει τους τηλεθεατές ότι ο συνεργάτης της θα παραμείνει εκτός λόγω ενός μικρού ατυχήματος.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής και ηθοποιός επέστρεψε ευδιάθετος στο πλατό της εκπομπής, με την είσοδό του να είναι κάθε άλλο παρά σζυνηθισμένη.

Συγκεκριμένα, ο Κρατερός Κατσούλης μπήκε στο πλατό χαμογελαστός και με ιδιαίτερες χορευτικές κινήσεις υποδέχθηκε τους τηλεθεατές της εκπομπής, ενώ λίγο αργότερα στάθηκε στο πλευρό της Μαρίας Ηλιάκη.

Ο ίδιος, δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το ατύχημα που τον κράτησε μακριά από τα επαγγελματικά του καθήκοντα, ωστόσο η συνεργάτιδά του αν ανέφερε με χιούμορ: «Μία μέρα λείπει… Έρχεται την άλλη μέρα, είναι λες και έχω δέκα! Τρομερό, αυτό το πράγμα. Σιγά – σιγά, θα ξανά πάθεις ατύχημα…».

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Στη συνέχεια, οι δύο παρουσιαστές υποδέχθηκαν τους τηλεθεατές και ακολούθησαν την κανονική ροή της εκπομπής.

Η χθεσινή έναρξη της εκπομπής από τη Μαρία Ηλιάκη

Το πρωί της Δευτέρας, η Μαρία Ηλιάκη, υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς», αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε; Πώς είστε, καλή εβδομάδα… Να ανοίξει το πλάνο. Μοναξιές! Εγώ σας τα είπα δεν έχει ξεκινήσει καλά η χρονιά. Ο Κρατερός μας είχε ένα μικρό ατυχηματάκι το οποίο πρέπει να φροντίσει για να μπορέσει να είναι αύριο μαζί μας. Να του ευχηθούμε περαστικά».