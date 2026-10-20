Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για την κόρη της, Ξένια.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, μιλώντας για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της ο ερχομός της κόρης της Ξένιας.

Με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Τσούλης στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην μητρότητα και την πατρότητα, αποκαλύπτοντας πώς έχει αλλάξει η δική της καθημερινότητα από τότε που έγινε μητέρα.

Όπως εξήγησε, πλέον φροντίζει να αφιερώνει τα απογεύματά της στη μικρή Ξένια, προσαρμόζοντας το πρόγραμμά της, ώστε να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, έχει θέσει ως προτεραιότητα μία συγκεκριμένη στιγμή της ημέρως, το βραδινό μπάνιο της κόρη της.

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούριου

«Εγώ έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή. Βάζω προτεραιότητες… Λέω, ότι τα απογεύματα, από εκεί που έβαζα φωτογραφίσεις και άλλες δραστηριότητες, θέλω να είναι στο παιδί μου. Κάθε μέρα στις 20:00 θέλω να την κάνω μπάνιο. Ή θα βγω πιο αργά, ή πιο νωρίς και θα γυρίσουμε εκείνη την ώρα».

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Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, τον περασμένο Απρίλιο έγιναν γονείς για πρώτη φορά και έκτοτε φαίνεται πως απολαμβάνουν κάθε λεπτό στο πλευρό της κόρης τους.