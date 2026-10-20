Ο Νικόδημος αποχώρησε από το GNTM 7.

Οι απαιτήσεις του GNTM 7 φαίνεται πως αυξάνονται σταδιακά, με κάθε νέα δοκιμασία να γίνεται όλο και πιο απαιτητική.

Απόψε, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, τα 18 μοντέλα κλίθηκαν να ποζάρουν με φόντο τη θάλασσα, έχοντας ως στόχο να αναδείξουν τον σνομπισμό, την πολυτέλεια και την αυταρέσκεια. Στο πλευρό τους βρέθηκαν η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Λάκη Γαβαλάς, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία και χάρισαν τις δικές τους συμβουλές.

Οι διαγωνιζόμενοι, ωστόσο, δεν αρκούσε απλώς να ποζάρουν μπροστά στον φακό. Αντίθετα, κλίθηκαν να αναλάβουν τον ρόλο creative director και να επιμεληθούν το styling και το σκηνικό της φωτογράφισής τους!

Οι εντάσεις δεν έλειπαν από το σημερινό επεισόδιο, καθώς, με το σύνθημα της Ζενεβιέβ, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να τρέξουν, προκειμένου να προλάβουν τη γούνα και το μαγιό με τα οποία ήθελαν να φωτογραφηθούν.

Στη σημερινή δοκιμασία, ορισμένοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις εντυπωσιακές τους πόζες, ενώ άλλοι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κόνσεπτ, με αποτέλεσμα να έχουν μία αδύναμη λήψη.

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Η Αναστέζια και ο Γιώργος, λόγω της νίκης τους στο προηγούμενο σετ, είχαν το πλεονέκτημα της ασυλίας. Η Αναστέζια, μάλιστα, κατάφερε για ακόμη μία φορά να εντυπωσιάσει, εξασφαλίζοντας μία από τις καλύτερες λήψεις.

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Από την άλλη, ο Γιώργος δεν κατάφερε να ανταποκριθεί με την ίδια επιτυχία στο ζητούμενο, ωστόσο κράτησε τη θέση του στον διαγωνισμό.

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GNTM 7: Ο Νικόδημος αποχαιρέτησε το όνειρο

Στο τρίτο πλατό αποχώρησης της σεζόν, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχθηκαν τα μοντέλα, προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοσή τους στο concept της δοκιμασίας.

Νικητής της σημερινής δοκιμασίας αναδείχθηκε ο Jean, ο οποίος κέρδισε το έπαθλο της ασυλίας τα 1.000 ευρώ και την καμπάνια. Στην κορυφή τον ακολούθησε η Αναστέζια και η Φωτεινή.

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Στον αντίποδα βρέθηκαν οι διαγωνιζόμενοι που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας, με τις φωτογραφίες τους να μην πείθουν τους κριτές.

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Τελικά, ο Νικόδημος ήταν εκείνος που παρουσίασε την πιο αδύναμη λήψη, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το όνειρο του GNTM 7.

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