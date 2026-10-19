«Πάγωσε» η Δέσποινα Μοιραράκη. Η επική φάρσα στο πλατό του «Cash or Trash».

Μία απρόβλεπτη εξέλιξη είχε η σημερινή δημοπρασία στο «Cash or Trash», με την Δέσποινα Μοιραράκη να έρχεται προ εκπλήξεως όταν ο συνάδελφός της «έσπασε» γλυπτό μεγάλης συναισθηματικής και χρηματικής αξίας.

Η Αγγελική έφερε στο πλατό την προτομή ενός αλόγου με σκοπό να την δημοπρατήσει στους αγοραστές και καθώς εξιστορούσε στην παρουσιάστρια και επιχειρηματία τις αναμνήσεις της, ο εκτιμητής, Θάνος, έσπασε το γλυπτό.

«Πάγωσε» η Δέσποινα Μοιραράκη - Η επική αντίδραση

Από εκεί και πέρα εκτυλίχθητε ένας διάλογος που έκανε την Δέσποινα Μοιραράκη να σαστίσει, χωρίς να μπορεί να «διορθώσει» άμεσα τη ζημιά.

Η επιχειρηματίας προσπάθησε να καθησυχάσει την καλεσμένη της, ωστόσο λίγο αργότερα, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για μία φάρσα που είχε οργανώσει η ομάδα του «Cash or Trash» εναντίον της.

Η Αγγελική, είχε ενεργό ρόλο στο καλοστημένο παιχνίδι, ενώ ήρθε σε αντιπαράθεση με το Θάνο σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τη ζημιά που μόλις είχε γίνει μπροστά στα μάτια της. Παράλληλα, δεν δίστασε να δακρύσει, προκαλώντας μεγαλύτερη ταραχή στην οικοδέσποινα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Μοιραράκη, θέλησε να μάθει τη χρηματική αξία της προτομής προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά, ενώ λίγο αργότερα ακούστηκε ο σκηνοθέτης της να αναφέρει: «Δέσποινα, κοίτα την κάμερα, κοίτα την κάμερα. Καλή σεζόν, σου κάναμε φάρσα».

«Βρε παλιάνθρωποι όλοι», αναφώνησε η Δέσποινα Μοιραράκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm8s8e9d8b2p?integrationId=40599y14juihe6ly}