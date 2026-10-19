Όλες οι λεπτομέρειες του σημερινού επεισοδίου.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7 (Τρίτη 13/10), οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν για ακόμα μία φορά να φωτογραφηθούν σε ζευγάρια και να συνεργαστούν αρμονικά, ισορροπώντας πάνω σε μία δοκό.

Ο Γιάννης Μαυροδόντης, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, είχε το προνόμιο να αλλάξει ένα από τα ζευγάρια.

Στόχος του ήταν να αποδυναμώσει τον Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο, τοποθετώντας τον μαζί με τον Νικόδημο Νοβάκοβιτς. Το νέο ζευγάρι που προέκυψε, ωστόσο, η Αnastazja Krawczynska με τον Γιώργο Πολιώνη, ήταν εκείνο που κατάφερε να ξεχωρίσει, κερδίζοντας την καλύτερη λήψη, έπαθλο 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Αντίθετα, η Μαρινέλα Μπίτση και ο Chris Παπαχρηστάκης δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχώρησαν από τον διαγωνισμό.

GNTM 7: Όσα θα δούμε απόψε

Απόψε, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά με φόντο μια μαγευτική παραλία στην Εύβοια!

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Τα 18 μοντέλα φωτογραφίζονται με γούνες και μαγιό, έχοντας ως βασικό ζητούμενο να αποδώσουν την πολυτέλεια, τον σνομπισμό και την αυταρέσκεια.

Στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση στο πλευρό τους βρίσκονται η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όπως πάντα, και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος αποτελεί πηγή έμπνευσης για το concept της δοκιμασίας.

Πίσω από τον φακό βρίσκεται ο φωτογράφος Παναγιώτης Σιμόπουλος, ενώ η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τα μοντέλα αναλαμβάνουν ρόλο creative director και καλούνται να επιμεληθούν το styling και το σκηνικό τους!

{https://www.youtube.com/watch?v=gFO_VopVTGI}

Στο σπίτι, η συγκατοίκηση δεν είναι πάντα εύκολη και ορισμένοι αναρωτιούνται πώς «χάνονται» τα τρόφιμα από την κουζίνα. Τα μοντέλα επισκέπτεται η διαιτολόγος

Κλειώ Χούπη, η οποία έχει αναλάβει φέτος να φροντίσει τη διατροφή των διαγωνιζομένων, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο απαιτητικό πρόγραμμα και στους έντονους ρυθμούς του GNTM 7.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τα μοντέλα σε ένα ακόμα πλατό αποχώρησης, όπου καλούνται να αξιολογήσουν την απόδοσή τους στο concept της δοκιμασίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=Rm4izcGJH_o}

Ποιος ή ποια κατάφερε να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο την πολυτέλεια, τον σνομπισμό και την αυταρέσκεια, κερδίζοντας την καλύτερη λήψη;

Και ποιος ή ποια δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φωτογράφισης και θα αποχωρήσει οριστικά από το GNTM 7;