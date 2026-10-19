Η έκπληξη, η τούρτα και οι ευχές.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η Βάσω Λασκαράκη, η οποία τα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Η γνωστή ηθοποιός έγινε 47 ετών και έσβησε τα κεράκια της πάνω σε μία εντυπωσιακή τούρτα, με φόντο χρυσά μπαλόνια, ενώ παράλληλα δέχτηκε και μία τρυφερή έκπληξη από τον σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρα, η Βάσω Λασκαράκη προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Σε αυτή ποζάρει χαμογελαστή μπροστά από τα μπαλόνια, που αναγράφουν τη φράση «happy birthday», και αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της τής επιφύλασσε μία απρόσμενη έκπληξη λόγω της ημέρας:

«Ξυπνώντας από ένα ξενύχτι που με βρήκε εντελώς απροετοίμαστη… Νόμιζα ότι είχα κανονίζει πώς θα περάσω τα γενέθλιά μου… ήσυχα στο σπίτι… νόμιζα!!! Γιατί έχω παντρευτεί τελικά τον πιο απρόβλεπτο άνθρωπο που υπάρχει…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου και οι ευχές στη Βάσω Λασκαράκη

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Λευτέρης Σουλτάτος θέλησε να χαρίσει δημόσια της ευχές του στη Βάσω Λασκαράκη, εκφράζοντας με τρυφερά λόγια την αγάπη και τα συναισθήματά του:

Μέσα από μία ανάρτησή του στα social media μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της ηθοποιού, στις οποίες εκείνη ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας την τούρτα των γενεθλίων της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο γνωστός σεφ, πρόσθεσε: «Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια!».

{https://www.instagram.com/p/Deq0CRaCL2E/?hl=el&img_index=1}