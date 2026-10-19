Η κάμερα του Happy Day συνάντησε το ζευγάρι στο αεροδρόμιο.

Την πρώτη κοινή εμφάνιση στο νέο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα πραγματοποίησε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Σίσσυ Χρηστίδου, επιλέγοντας να βρεθεί στο πλευρό του επιχειρηματία Στέφανου Νεδέλκου, με τον οποίο φέρεται να διατηρεί σχέση τους τελευταίους μήνες.

Η παρουσιάστρια του Mega ταξίδεψε στο νησί των Φαιάκων με αφορμή τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του επιχειρηματία, δίνοντας το «παρών» σε μια ξεχωριστή στιγμή για εκείνον.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Σίσσυ Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο από τη βραδιά, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον Στέφανο Νεδέλκο.

Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους κάθονται δίπλα δίπλα, έχοντας στην παρέα τους αγαπημένα πρόσωπα, ενώ περιμένουν να δοκιμάσουν ξεχωριστές γαστρονομικές δημιουργίες που ετοιμάζονται μπροστά τους.

{https://www.instagram.com/reel/DeoUhNjouAc/?utm_source=ig_web_copy_link&psln=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==}

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Η επιστροφή στην Αθήνα και οι δηλώσεις στο «Happy Day»

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Στέφανο Νεδέλκο στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή τους από την Κέρκυρα.

Η παρουσιάστρια χαιρέτησε χαμογελαστή τους δημοσιογράφους, χωρίς ωστόσο να θελήσει να κάνει κάποια δήλωση σχετικά με την προσωπική της ζωή.

«Τι γίνεται; Περάσαμε καλά, πολύ ωραία. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον επιχειρηματία.

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