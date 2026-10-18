Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια, επισημαίνοντας πως η φωτιά δεν κατέστρεψε μόνο τη δική του περιουσία.

Για την καταστροφή του σπιτιού του από τη φωτιά και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράστηκε δεκαετίες ζωής μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια, επισημαίνοντας πως η φωτιά δεν κατέστρεψε μόνο τη δική του περιουσία, αλλά και τα σπίτια εκατοντάδων ανθρώπων που αποτελούσαν για χρόνια μια δεμένη γειτονιά.

«Μαζί με το δικό μου σπίτι καήκανε σπίτια άλλων 200 ανθρώπων. Τα σπίτια φίλων και αγαπημένων ανθρώπων και γειτόνων μου, που μαζί με εμένα εδώ και 57 χρόνια πριν που αρχίσαμε να φτιάχνουμε αυτό τον οικισμό, έζησαν την ίδια δυσάρεστη εμπειρία με εμένα. Το τι πόνο έχει ο καθένας μέσα του, δεν είναι για να τον λέει, είναι για να τον νιώθει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Χαλκιάς.

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