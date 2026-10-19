Πρεμιέρα στην κορυφή της τηλεθέασης με υψηλές επιδόσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, η Αγγελική Νικολούλη έκανε πρεμιέρα για 32η χρόνια με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ρίχνοντας φως σε καλά κρυμμένα μυστικά.

Η ανακοίνωση του σταθμού για την πρεμιέρα της Αγγελικής Νικολούλη

Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε στην πρεμιέρα του το «Φως στο Τούνελ», με την Αγγελική Νικολούλη.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η εκπομπή έρευνας του MEGA κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με τη συγκλονιστική υπόθεση μυστηρίου που ανέδειξε και επικράτησε του ανταγωνισμού σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις: 21,3% στο σύνολο του κοινού και 20,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η απήχηση της πρεμιέρας αποτυπώθηκε και στην κάλυψη, η οποία ξεπέρασε τους ένα εκατομμύριο τηλεθεατές.

Το «Φως στο Τούνελ» κατέκτησε την πρωτιά και σε επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, με το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει το 28,1%.