Η ανάρτηση της τραγουδίστριας για την ιδιαίτερη ημέρα.

Με χιούμορ και αισιοδοξία επέλεξε να γιορτάσει τα 72α γενέθλιά της η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην ηλικία της με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς το κοινό που τη στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

«Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72… Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Με τη φράση «το παιχνίδι συνεχίζεται», η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα, δείχνοντας πως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ζωή με ενθουσιασμό.

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