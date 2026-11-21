Μεγάλη έκπληξη και ενθουσιασμό προκάλεσε στην Άλκηστη Πρωτοψάλτη η είδηση ότι το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» συμπεριλήφθηκε στο πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Μια απρόσμενη διεθνή μουσική παρουσία αποκτά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μέσα από το νέο Grand Theft Auto VI, καθώς το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» βρίσκεται ανάμεσα στις μουσικές επιλογές του δημοφιλούς video game, προκαλώντας ενθουσιασμό στους Έλληνες παίκτες αλλά και ευχάριστη έκπληξη στην ίδια την τραγουδίστρια.

Η είδηση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αποσπάσματα από το παιχνίδι στα οποία εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Kaleidoscope FM, με το τραγούδι «OLA AFTA POU FOVAMAI» και το όνομα της Ελληνίδας ερμηνεύτριας, Alkistis Protopsalti.

Μάλιστα, το κομμάτι ακούστηκε και σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση του δημοφιλούς Αμερικανού YouTuber IShowSpeed, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή στην απρόσμενη αυτή ελληνική συμμετοχή.

«Στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι το τραγούδι της επιλέχθηκε για το GTA 6, αποκαλύπτοντας πως αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για κάποια φάρσα.

Όπως εξήγησε, βρισκόταν σε πρόβα όταν έλαβε το πρώτο μήνυμα για τη συμμετοχή της στο παιχνίδι. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, άρχισε να δέχεται αλλεπάλληλα μηνύματα, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσει σταδιακά ότι η είδηση ήταν πραγματική.

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Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη χαρά της τόσο για την επιλογή του τραγουδιού όσο και για την προσπάθεια που προηγήθηκε από τον όμιλο ΑΝΤ1 και τη δισκογραφική εταιρεία Heaven Music.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε, μάλιστα, στο γεγονός ότι ένα τραγούδι με ελληνικό στίχο κατάφερε να ξεχωρίσει και να συμπεριληφθεί σε μια διεθνή παραγωγή αυτού του μεγέθους, η οποία βασίζεται κυρίως σε αγγλόφωνες και ισπανόφωνες μουσικές επιλογές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η δυνατότητα να ακουστεί η ελληνική γλώσσα μέσα από ένα τόσο δημοφιλές παιχνίδι αποτελεί για την ίδια ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσε να λάβει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn08ahtq26yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς επιλέχθηκε το «Όλα αυτά που φοβάμαι»

Πίσω από την παρουσία του ελληνικού τραγουδιού στο GTA 6 βρίσκεται η πρωτοβουλία του διευθύνοντος συμβούλου της Heaven Music, Σπύρου Σταμούλη, ο οποίος πρότεινε τη συμπερίληψη ενός ελληνικού κομματιού στο μουσικό περιεχόμενο του παιχνιδιού.

Η ιδέα προχώρησε μέσα από τη συνεργασία με τη Warner και τις επαφές με την εταιρεία που συνεργάζεται με τη Rockstar, δημιουργό του Grand Theft Auto.

Αρχικά, υπήρχαν επιφυλάξεις σχετικά με την επιλογή τραγουδιών σε γλώσσες πέρα από τα αγγλικά και τα ισπανικά. Ωστόσο, η πρόταση να αξιοποιηθεί η ισχυρή ελληνική κοινότητα στη Βόρεια Αμερική συνέβαλε στο να εξεταστεί διαφορετικά η ιδέα.

Το τραγούδι που τελικά επιλέχθηκε ήταν το «Όλα αυτά που φοβάμαι», το οποίο κυκλοφόρησε το 2004 στο άλμπουμ «Να σε βλέπω να γελάς». Πρόκειται για την ελληνική διασκευή της γνωστής επιτυχίας «How You Remind Me» των Nickelback, στοιχείο που, σύμφωνα με τον Σπύρο Σταμούλη, έκανε τον ήχο του ιδιαίτερα οικείο και αναγνωρίσιμο στο διεθνές κοινό.