Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Στην εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων που είχε αναπτύξει εγκληματική δράση στη Ρόδο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, εξιχνιάζοντας συνολικά τέσσερις περιπτώσεις κλοπής αυτοκινήτων και μία διάρρηξη επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων, από την οποία αφαιρέθηκαν 6.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ανήλικοι ημεδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας ανήλικος συνεργός τους, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να έδρασαν το διήμερο 19 και 20 Νοεμβρίου, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αφαιρούσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα από επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων ή από δημόσιους δρόμους και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και τη διάπραξη άλλων κλοπών.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις αφαίρεσης οχημάτων, καθώς και διάρρηξη επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων, από την οποία οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν 6.000 ευρώ και τρία οχήματα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν αφαιρέσει ακόμη 200 ευρώ από το εσωτερικό τέταρτου αυτοκινήτου.

Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν, ενώ κατασχέθηκαν και τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή των ανηλίκων. Όλα αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

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Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και στέρηση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας.