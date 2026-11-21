Τον κίνδυνο να βρεθούν δεκάδες νέοι και νέες, πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι, σε συνθήκες αστεγίας ή επισφαλούς στέγασης στην Αθήνα επισημαίνει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Την έντονη ανησυχία του για την πρόωρη διακοπή του ενταξιακού προγράμματος Helios Junior, χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα των ωφελούμενων, εκφράζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη.

Στην παρέμβασή του, ο δήμαρχος προειδοποιεί για τον κίνδυνο δεκάδες νέοι και νέες, οι οποίοι είναι πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι και βρίσκονται ήδη σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική θέση, να χάσουν την πρόσβαση σε ασφαλή στέγαση και να βρεθούν αντιμέτωποι με την αστεγία ή με συνθήκες διαβίωσης που δεν εξασφαλίζουν την αξιοπρέπειά τους.

Ο Χάρης Δούκας ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να επανεξετάσει την απόφαση για τη διακοπή του προγράμματος και προτείνει την παράταση της λειτουργίας του έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την οργανωμένη μετάβαση των ωφελούμενων σε άλλες λύσεις στέγασης.

Παράλληλα, ζητά να ξεκινήσει άμεσα διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο πλαίσιο υποστήριξης των νέων που επηρεάζονται από τη διακοπή του προγράμματος.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

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«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είμαι υποχρεωμένος να σας εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για την πρόωρη και χωρίς επαρκή χρόνο προετοιμασίας λήξη του ενταξιακού προγράμματος Helios Junior, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη των νεαρών ενηλίκων που ήταν πρώην ασυνόδευτα παιδιά. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν έχει διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των ωφελούμενων σε αξιοπρεπή στέγαση. Έτσι, είναι ορατός ο κίνδυνος δεκάδες νέοι και νέες σε ήδη ευάλωτη θέση να βρεθούν σε αστεγία ή επισφαλείς συνθήκες στέγασης στην Αθήνα.

Είναι ανησυχητική τόσο η ανατροπή του προστατευτικού πλαισίου για αυτήν την ευάλωτη ομάδα κατοίκων της πόλης, όσο και η συνεχιζόμενη, συστηματική πλέον πολιτική μετακύλισης της ευθύνης για τις συνθήκες διαβίωσης νομίμως διαμενόντων προσφύγων στον Δήμο Αθηναίων χωρίς ποτέ να μας έχετε καλέσει να συζητήσουμε λύσεις και εργαλεία αντιμετώπισης και διαμορφωμένης κατάστασης.

Το Υπουργείο σας έχει επανειλημμένως ενημερωθεί από τον Δήμο Αθηναίων ότι από την αρχή του έτους εντοπίζονται διαρκώς άτομα με προφίλ δικαιούχου διεθνούς προστασίας να κοιμούνται σε πλατείες της πόλης. Το γεγονός αυτό έχει πολλές δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, όσο και για τους δημότες και επισκέπτες, καθώς δημόσιοι χώροι και παιδικές χαρές παροπλίζονται και μετατρέπονται σε οιονεί δομές. Οφείλω να σας επικοινωνήσω τη βάσιμη ανησυχία μου ότι σε αυτή τη συνθήκη θα προστεθεί και η επισφαλής στέγαση και αστεγία νεαρών ενηλίκων, αν εξέλθουν από τις δομές που κλείνουν χωρίς καμία πρόβλεψη.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η μεταναστευτική πολιτική δεν εξαντλείται στην προστασία των συνόρων, ούτε στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Για τους νομίμως διαμένοντες και κυρίως για όσους αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπουργείο σας έχει και την ευθύνη της προστασίας και της ένταξης, άρα και της κατ’ ελάχιστον δημιουργίας των συνθηκών για την αντιμετώπιση της στέγασης.

Η πρόωρη διακοπή του προγράμματος αναπόφευκτα θα επιφέρει την καταφυγή των ωφελουμένων στην αστεγία σε δημόσιους χώρους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της πόλης μας ως προς την κοινωνική ειρήνη, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Η αποσπασματικού χαρακτήρα απόφασή σας θα έχει άμεσα δυσμενείς συνέπειες στη ζωή της πόλης, καθώς μάλιστα οι αρμοδιότητες των αστυνομικών αρχών περιορίζονται μόνο στον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η μεταναστευτική πολιτική είναι ένα θέμα που εκφεύγει πλήρως της αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία όμως καλείται διαρκώς και ερήμην της να διαχειρίζεται καθημερινά τις συνέπειές της. Επομένως, είναι απαραίτητο να μην καταλείπεται μόνη μαζί με την κοινωνία των πολιτών να αντιμετωπίσει, χωρίς πόρους, το πραγματικό κενό που αφήνουν οι αποσπασματικού χαρακτήρα αποφάσεις του Υπουργείου και η απουσία συνεκτικών πολιτικών ένταξης. Είναι ζήτημα συνέπειας και ευθύνης προς τους πολίτες της χώρας και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων.

Επομένως, προτείνουμε:

- Παράταση λειτουργίας του έργου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2027, ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή μετάβαση σε ασφαλή και αξιοπρεπή στέγαση για αυτήν την ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα.

- Παράλληλη διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τους ωφελούμενους του προγράμματος.



Με εκτίμηση, Χάρης Δούκας».