Σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα. Τι ανέφερε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ θα πληρωθούν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου δηλαδή θα πιστωθούν τα χρήματα τους την επόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Όπως είπε η κα Κεραμέως, «σήμερα, τέλος της ημέρας θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2,1 εκατ. συνταξιούχων η ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Άρα η πίστωση γίνεται 10 ημέρες πιο νωρίς από ό,τι είχαμε πει. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι τη Δευτέρα. Αλλά όπως ξέρετε, κάθε φορά εμφανίζεται (το ποσό) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης. Άρα λοιπόν τέλος της ημέρας σήμερα θα μπορέσουν να δουν τα χρήματα οι συμπολίτες μας, οι συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής. Και θυμίζω ότι, η ενίσχυση αυτή δίνεται σε όλους τους συνταξιούχους 65 ετών και άνω χωρίς εισοδηματικά και χωρίς περιουσιακά κριτήρια σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που είναι συνταξιούχοι χηρείας και ακολουθούν προφανώς και οι άλλες κατηγορίες των συμπολιτών μας με αναπηρία και ούτω καθ’ εξής».

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε συνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένες ηλικιακές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν λάβει κύρια σύνταξη γήρατος κατά τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις. Για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου προβλέπεται ηλικιακό όριο 60 ετών, το οποίο εξετάζεται επίσης με βάση την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης αναπηρίας και οι προβλεπόμενες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το γενικό ηλικιακό όριο των 65 ετών.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις αντίστοιχες παροχές του ΟΠΕΚΑ.

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Πληρωμή στις 30 Νοεμβρίου

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, παράλληλα με την τακτική πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ποιοι λαμβάνουν την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και αν εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση.