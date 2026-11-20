Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες απέναντι στη ρωσική απειλή, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων υποστηρίζουν ότι τα κονδύλια που προορίζονται για στρατιωτικούς εξοπλισμούς πρέπει να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση, τη στήριξη της νεολαίας και τη στέγαση.

Μαζικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή νέων αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες από σήμερα, Παρασκευή, έως και την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η συμμαχία περισσότερων από 50 οργανώσεων νεολαίας και φοιτητών, που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία. Στόχος των κινητοποιήσεων είναι να ενταθεί η πίεση προς τις κυβερνήσεις για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις συνθήκες εκπαίδευσης, μέσα από μια κοινή πανευρωπαϊκή δράση.

Έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συνδικάτα και ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα επιδιώκουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, διοργανώνοντας ταυτόχρονες συγκεντρώσεις σήμερα, Παρασκευή και το προσεχές Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσίευμα του France24.

Παρά τις διαφορετικές αφορμές που πυροδοτούν τις κινητοποιήσεις σε κάθε χώρα, οι διαμαρτυρίες που έχουν βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για προβλήματα που απασχολούν τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα βασικότερα συγκαταλέγονται το υψηλό κόστος στέγασης, οι κακές συνθήκες στην εκπαίδευση, η στασιμότητα των μισθών και η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται καθώς πλησιάζει η πέμπτη επέτειος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ενόψει σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Κινητοποιήσεις με πρωταγωνιστές τους νέους

Σύμφωνα με τη συμμαχία οργανώσεων νεολαίας που συντονίζει τις κινητοποιήσεις, νέοι από περισσότερες από 25 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρόκειται για ένα πραγματικά σημαντικό γεγονός, καθώς δίνει βήμα στη φωνή των νέων σε ολόκληρη τη χώρα και εκφράζει την ανάγκη μας για συστημικές και άμεσες αλλαγές που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας», δήλωσε η 17χρονη μαθήτρια Ζένορ Τάιντεϊλ-Μπισκόου, η οποία σχεδιάζει να συμμετάσχει στη διαδήλωση στην πόλη Τρούρο, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

«Πιστεύουμε ακράδαντα στη δύναμη της φωνής των νέων και στην επίδραση που μπορεί να έχει στον κόσμο των ενηλίκων», πρόσθεσε, αναφερόμενη και στις νεανικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

«Ριζικός μετασχηματισμός»

Η συμμαχία των νεανικών οργανώσεων ζητά «ριζικό μετασχηματισμό του συστήματος στο οποίο ζούμε» και καλεί τους νέους να διαδηλώσουν κατά της στρατιωτικοποίησης και της κοινωνικής αδικίας.

«Αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους!», αναφέρει το σύνθημα της συμμαχίας, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 50 οργανώσεις νέων και φοιτητών.

Στους διοργανωτές περιλαμβάνονται και τα «Κίτρινα Γιλέκα» της Γαλλίας, το κίνημα που είχε προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν με τις μαζικές διαδηλώσεις του 2018 και του 2019.

Τα συνδικάτα και οι οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση προβάλλουν έξι βασικά αιτήματα, μεταξύ των οποίων η κατοχύρωση του δικαιώματος όλων σε αξιοπρεπή κατοικία, η φορολόγηση των πλουσίων και o περιορισμός των στρατιωτικών δαπανών.

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες απέναντι στη ρωσική απειλή, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων υποστηρίζουν ότι τα κονδύλια που προορίζονται για στρατιωτικούς εξοπλισμούς πρέπει να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση, τη στήριξη της νεολαίας και τη στέγαση.

Στη Γερμανία, οι φόβοι για ενδεχόμενη επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας έχουν οδηγήσει πολλούς νέους στους δρόμους.

«Την ώρα που διοχετεύονται απεριόριστα ποσά στον στρατό και στις υποδομές του, το κοινωνικό κράτος αποδομείται», δήλωσε ο Χάνες Κράμερ, Γερμανός φοιτητής που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις.

Κάλεσμα για αλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι εκατοντάδες διαδηλώσεις και απεργίες θα πραγματοποιηθούν σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ελβετία, αν και το εύρος της κινητοποίησης είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Στη Γαλλία, οι εκκλήσεις για διαδηλώσεις συμπίπτουν με την όγδοη επέτειο από την εμφάνιση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο ξεκίνησε ως διαμαρτυρία κατά της αύξησης των φόρων στα καύσιμα, αλλά εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της ακρίβειας.

Στην Ιταλία, οι κινητοποιήσεις θα συμπέσουν με γενική απεργία που αναμένεται να επηρεάσει τις μεταφορές, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Η συνδικαλιστική οργάνωση CGIL χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «κάλεσμα της χώρας για αλλαγή».

Στην Ισπανία, οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με την επέτειο του θανάτου του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο. Αναμένονται νεανικές διαδηλώσεις το μεσημέρι, ενώ για το βράδυ έχουν προγραμματιστεί αντιφασιστικές συγκεντρώσεις.

Στη Γερμανία, η συλλογικότητα «GenZ regelt» («Η Gen Z αναλαμβάνει δράση») εκτιμά ότι 15.000 άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις στο Βερολίνο, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε δεκάδες άλλες πόλεις.

Οι κινητοποιήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες εμπνεύστηκαν από Γάλλους μαθητές, οι οποίοι αρχικά προχώρησαν σε καταλήψεις σχολείων στα μέσα Σεπτεμβρίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Το μαθητικό κίνημα έδωσε ώθηση σε μια πανεθνική εκστρατεία διαμαρτυρίας κατά της εκτίναξης των τιμών, της ανεπάρκειας των δημόσιων υπηρεσιών και της αστυνομικής βίας. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, αρκετοί νέοι έχασαν την όρασή τους ή ακρωτηριάστηκαν στα χέρια από αστυνομικά όπλα, ενώ χιλιάδες ανέφεραν σοβαρά προβλήματα υγείας από την έκθεση σε δακρυγόνα.

Το κίνημα ενέπνευσε ανάλογες μαθητικές κινητοποιήσεις και σε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ισπανία, όπου ο γαλλικός όρος «blocus» (αποκλεισμός ή κατάληψη) έχει γίνει δημοφιλές hashtag.

«Βλέπουμε νεανικά κινήματα να αναδύονται ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Γάλλος ιστορικός Σιλβέν Μπουλούκ. «Κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων αυτών των διαδηλώσεων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την αστυνομία και τις πολιτικές αρχές».

Με πληροφορίες από France24