Αναμονή τέλος για το επίδομα 400 ευρώ καθώς, όπως αποκάλυψε η Νίκη Κεραμέως, σήμερα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 2,2 εκατ. συνταξιούχων.

Οριστικό τέλος στην αναμονή για εκατομμύρια συνταξιούχους μπαίνει σήμερα, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το επίδομα 400 ευρώ θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Dnews για την επίσπευση της πληρωμής.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, βάζοντας τέλος στα σενάρια και τις εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών για τον χρόνο καταβολής της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη διαδικασία καταβολής, τα χρήματα αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από σήμερα το απόγευμα, ενώ μετά τις 17:00 θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τα ΑΤΜ των τραπεζών σε όλη τη χώρα.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Εκτός της ετήσιας ενίσχυσης παραμένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, καθώς η συνταξιοδότησή τους από μόνη της δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα καταβολής.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς να έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

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Επίσης, δεν θα λάβουν την πρώτη καταβολή όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026, καθώς για τη συγκεκριμένη πληρωμή απαιτείται το ηλικιακό όριο να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενίσχυση έχει ετήσιο χαρακτήρα και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Οι δύο παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, έχουν συνολικό δημοσιονομικό κόστος σχεδόν 1,7 δισ. ευρώ και αποσκοπούν στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά.

Η πρώτη αλλαγή αφορά την αύξηση της ετήσιας μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ, με την καταβολή της να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Η δεύτερη παρέμβαση συνδέεται με την αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία θα αποτυπωθεί για πρώτη φορά στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

Η αύξηση δεν αφορά αποκλειστικά τις κύριες συντάξεις, καθώς επηρεάζει συνολικά επτά κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών και ορίων, μεταξύ των οποίων η εθνική σύνταξη, οι συντάξεις χηρείας και οι συντάξεις του πρώην ΟΓΑ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, οι συνταξιούχοι θα δουν τις ακόλουθες ενδεικτικές αυξήσεις στις μικτές μηνιαίες αποδοχές τους:

Για σύνταξη 800 ευρώ, η αύξηση θα είναι περίπου 23 ευρώ τον μήνα.

Για σύνταξη 1.000 ευρώ, θα διαμορφωθεί στα 29 ευρώ.

Για σύνταξη 1.200 ευρώ, θα προσεγγίσει τα 35 ευρώ.

Για σύνταξη 1.500 ευρώ, θα φτάσει περίπου τα 43,5 ευρώ.

Στους 506.000 ανέρχονται οι συνταξιούχοι με Προσωπική Διαφορά, που το 2027 θα λάβουν μόνο ένα μέρος από τις αυξήσεις που θα δοθούν στις κύριες συντάξεις! Αιτία είναι επειδή η αύξηση κατά 2,8%, όπως έχει προαναγγείλει η Κυβέρνηση μέσω του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού, θα υπολογιστεί στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, όχι όμως και στο ποσό που λογίζεται ως Προσωπική Διαφορά.

Με ξεχωριστό Δελτίο Τύπου, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) ανέδειξε τη συγκεκριμένη αδικία και ζήτησε από την Κυβέρνηση να προβεί σε άμεση διόρθωση.

Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά «πρόκειται για πραγματική κοροϊδία που για άλλη μια χρονιά, είναι υποχρεωμένοι να ανεχτούν μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων της χώρας.

Επίσης, το ΕΝΔΙΣΥ επισήμανε πως «οι συνταξιούχοι θα επιβαρυνθούν και με καταβολή φορολογίας εισοδήματος στο σύνολο της σύνταξής τους υπολογισμένης και της Προσωπικής Διαφοράς. Δηλαδή στον φόρο, τα ποσά της Προσωπικής Διαφοράς θα προσμετρηθούν κανονικά και αυτό θα έχει ως συνέπεια μεγαλύτερη φορολογία.»

«Ο μέσος όρος της Προσωπικής Διαφοράς ανέρχεται στα 200€ και αφορά 506.000 συνταξιούχους. Απαιτούμε να αφαιρείται η Προσωπική Διαφορά και από τη φορολόγηση, διότι στα 200€ κατά μέσο όρο της Προσωπικής Διαφοράς υπάρχει αύξηση της φορολογίας 39,00€ μηνιαίως κατά μέσο όρο, κατά την άποψη των ειδικών στη φορολογία. Δηλαδή 39,00€ επί 12 μήνες = 468,00€ ετησίως», υπογράμμισε το Δίκτυο.

Ουσιαστικά, όταν το Κράτος πρόκειται να προσφέρει αύξηση στους συνταξιούχους, τους δίνει μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται. Όταν όμως, πρόκειται να εισπράξει φόρο από τους συνταξιούχους, τότε το πλήρες ποσό της σύνταξης, αξιοποιείται κανονικότατα…

Το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), έχει καταγγείλει ήδη από το 2016 την εφαρμογή της Προσωπικής Διαφοράς. Έχει ζητήσει από όλες τις Κυβερνήσεις που πέρασαν από τότε, την πλήρη κατάργησή της. Ειδικά από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει απαιτήσει οι αυξήσεις που δόθηκαν από το 2023 και μετά, να χορηγηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, χωρίς να εφαρμοστεί ο «κόφτης» της Προσωπικής Διαφοράς. Πρόκειται για τεράστια αδικία, που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Επισημαίνεται ότι:

Από το 2023 έως και το 2026, σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις, έχουν δοθεί αυξήσεις, που συνολικά ανέρχονται στο 15,65%, μόνο για τις κύριες συντάξεις.

Το 2023 οι αυξήσεις ήταν 7,75%, το 2024 υποχώρησαν στο 3,1%, το 2025 ήταν 2,4% και το 2026 επίσης 2,4%.

Όμως, οι συνταξιούχοι με Προσωπική Διαφορά έχασαν όλες ή μέρος αυτών των αυξήσεων.

Υπενθυμίζεται πως το 2023 Προσωπική Διαφορά είχαν πάνω από 1,1 εκατ. συνταξιούχοι. Κάθε χρόνο μετά, ο αριθμός τους μειωνόταν, όταν μηδενιζόταν η Προσωπική Διαφορά, ανά περίπτωση, από τις αυξήσεις που δίνονταν. Για να φτάσουμε, το 2026, να υπάρχουν ακόμα περίπου 670.000 με Προσωπική Διαφορά. Οι τελευταίοι, έχουν λάβει αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή το μισό του 2,4% που δόθηκε το 2026, σε όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Συνεπώς, υπολείπονται αυξήσεων 14,45%, σε σχέση με τους συνταξιούχους που δεν είχαν Προσωπική Διαφορά. Τώρα, το 2027 που προγραμματίζεται να δοθεί αύξηση 2,8%. Όμως, περίπου 506.000 συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας, πάλι θα αδικηθούν. Θα λάβουν αύξηση μόνον για το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Αν η Προσωπική Διαφορά είναι πάνω από 50 ευρώ, δεν θα δοθεί αύξηση για το αντίστοιχο ποσό.