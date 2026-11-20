Το μοντέλο μοιράστηκε στα social media τα χαρμόσυνα νέα.

H Ελένη Ορκοπούλου, το μοντέλο που κέρδισε μία θέση στο σπίτι του GNTM 6 με το στιλ και την αποφασιστικότητά της, μοιράστηκε με τους followers της τα πιο χαρμόσυνα νέα.

Η πρώην 24χρονη παίκτρια του κουρυφαίου διαγωνισμού μόδας της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, δημοσίευσε στα social media μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει στο φακό με φουσκωμένη κοιλίτσα, με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

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