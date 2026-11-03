Το «Χωριάτικο» απασχόλησε και το υπουργικό συμβούλιο.

Σε βάθος χρόνου φαίνεται πως εκτείνονταν οι σχέσεις του δικτύου του Άγγελου Γιαννακόπουλου, γνωστού και ως Mr. «Χωριάτικο», με στελέχη της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητικών αρχών.

Ενδεικτικό της χρονικής έκτασης των επαφών είναι ότι σχεδόν το 30% των εφοριακών που περιλαμβάνονται στις λίστες λογιστών και λογιστριών του Γιαννακόπουλου, τις οποίες αποκάλυψε το Documento, έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Άλλοι έχουν μετακινηθεί σε διαφορετικές υπηρεσίες, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το χρονικό βάθος και τη λειτουργία των συγκεκριμένων διασυνδέσεων.

«Χωριάτικο»: Στο επίκεντρο οι επαφές του λογιστή με εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της φορολογικής διοίκησης

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχέσεις του προφυλακισμένου Ροδίτη επιχειρηματία Κώστα Αποστολίδη με δημόσιους υπαλλήλους που είχαν αρμοδιότητα ελέγχου των καταστημάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δικτύου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο επίκεντρο βρίσκονται οι επαφές του βασικού λογιστή του κυκλώματος με εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, καθώς και με συνταξιούχο εφοριακό, ο οποίος μέχρι πρόσφατα φέρεται να υπηρετούσε σε γραφείο κυβερνητικού αξιωματούχου και να είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.

Ακόμη, εξετάζεται η περίπτωση ελεγκτή που είχε πραγματοποιήσει ελέγχους στη Ρόδο, χωρίς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να διαπιστώσει παρατυπίες.

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Και στο υπουργικό συμβούλιο το «Χωριάτικο»

Η υπόθεση φέρεται να απασχόλησε και το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, με κάποιους να εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε αποφάσεις εν θερμώ για αλλαγές στη φορολογική διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο ερώτημα για την τρέχουσα εισαγγελική έρευνα είναι εάν υπήρξαν εφοριακοί που γνώριζαν πιθανές παράνομες δραστηριότητες και επέλεξαν να τις αποσιωπήσουν, απέφυγαν προβλεπόμενους ελέγχους ή συνέβαλαν ενεργά στη συγκάλυψη παραβάσεων. Καθοριστική θεωρείται η αναδρομική εξέταση των φορολογικών ελέγχων στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ώστε να καταδειχθεί ποιοι υπάλληλοι τους διενήργησαν, ποιοι προϊστάμενοι ενέκριναν τα πορίσματα και ποιες υποθέσεις έκλεισαν χωρίς καταλογισμούς.

Άτομα με γνώση της δικογραφίας υποστηρίζουν πως η αντιπαραβολή των παλαιότερων πορισμάτων με τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. ενδέχεται να αποκαλύψει τους ανεπαρκείς ελέγχους ή ακόμη και τις σκόπιμες παραλείψεις, καθώς ήδη υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος, η Ρόδος αναδεικνύεται σε τοποθεσία-κλειδί για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς εκεί φαίνεται να διασταυρώνονται επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικτύου, επαφές με στελέχη της φορολογικής διοίκησης και έλεγχοι που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.