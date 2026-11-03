Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM θεωρεί ανεπαρκή τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, ζητώντας ουσιαστικά βήματα για την πρόοδο των συνομιλιών.

Σε βίλα 250 τετραγωνικών μέτρων, εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος στο νησί Ιμραλί, μεταφέρθηκε ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις με την τουρκική κυβέρνηση. Η μετακίνηση αποτελεί νέα εξέλιξη στην ειρηνευτική διαδικασία, η οποία παραμένει αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM θεωρεί ανεπαρκή τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, ζητώντας ουσιαστικά βήματα για την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο βουλευτής Μιτχάτ Σαντζάρ δήλωσε:

«Η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερείς προσδοκίες και απαιτήσεις».

Η βουλευτής Περβίν Μπουλντάν διευκρίνισε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί απλώς ως ένας χώρος σχεδιασμένος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του».

Το αδιέξοδο του αφοπλισμού

Οι συνομιλίες μεταξύ Οτζαλάν και τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών αποσκοπούν στον αφοπλισμό του PKK, με την 'Αγκυρα να απαιτεί προηγουμένως επαληθευμένη παράδοση των όπλων.

Η κουρδική πλευρά ζητεί συνταγματικές εγγυήσεις για τη γλώσσα και την τοπική αυτονομία.

Αντιδράσεις εθνικιστών

Η μεταφορά προκάλεσε αντιδράσεις στον εθνικιστικό χώρο. Ο ηγέτης του Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, δήλωσε πως «ο δολοφόνος βρεφών Αμπντουλάχ Οτζαλάν δεν είναι πλέον καταδικασμένος κρατούμενος, αλλά ένας απελευθερωμένος τρομοκράτης που ζει στην ιδιωτική του βίλα».