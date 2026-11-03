Εκτός από τη μεγάλη του εορτή στις 23 Απριλίου, η μνήμη του Αγίου Γεωργίου τιμάται και στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος είναι ένας από τους πιο λαοφιλείς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την κύρια εορτή του να τιμάται στις 23 Απριλίου, την ημέρα δηλαδή του μαρτυρίου του.

Ωστόσο, η 3η Νοεμβρίου αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη ημερομηνία τιμής του μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, καθώς η Εκκλησία αφορμάται από ένα διαφορετικό ιστορικό γεγονός: την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του και τα εγκαίνια του ναού που ανεγέρθηκε προς τιμήν του στη Λύδδα (το σημερινό Λοντ του Ισραήλ).

Ο Άγιος Γεώργιος υπήρξε αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού στις αρχές του 4ου αιώνα, κατά την περίοδο των σκληρών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Όταν κλήθηκε να αποκηρύξει τη χριστιανική του πίστη, αρνήθηκε σθεναρά, αντιμετωπίζοντας με αντοχή και καρτερικότητα φρικτά βασανιστήρια πριν οδηγηθεί τελικά στον θάνατο. Μετά το μαρτύριό του, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στη Λύδδα και τοποθετήθηκαν στον επιβλητικό ναό που χτίστηκε εκεί, ο οποίος εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα των Χριστιανών της Ανατολής.

Παράλληλα με τον εκκλησιαστικό της χαρακτήρα, η 3η Νοεμβρίου ρίζωσε βαθιά και στη λαϊκή παράδοση της Ελλάδας. Επειδή η ημερομηνία αυτή συμπίπτει παραδοσιακά με την περίοδο της φθινοπωρινής καλλιέργειας, ο λαός μας έδωσε στον Άγιο την προσωνυμία «Άγιος Γεώργιος ο Σποριάρης», συνδέοντας τη μνήμη του με τις αγροτικές εργασίες και την ευλογία της γης.