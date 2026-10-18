Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή και του Αγίου Μαρίνου του Γέροντος.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη και άλλων Αγίων και Οσίων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Λουκάς

Λουκία

Λουκίτσα

Μαρίνος

Παράλληλα, σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Ιουλιανού του εν τω Ευφράτη ποταμώ, των Αγίων Σαράντα Παιδιών, των Αγίων Γαβριήλ και Κυρμιδώλη των Νεομαρτύρων στην Αίγυπτο, των Οσίων Συμεών και Θεοδώρου, κτητόρων της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, και της Οσίας Ευφροσύνης της ποιμενίδας, του Αγίου Μνάσωνος επισκόπου Κύπρου, του Αγίου Ισιδώρου και των τέκνων του Γεωργίου και Ειρήνης. Τιμώνται επίσης η Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας και η Σύναξη των Αγίων Κρητών Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων.

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής: Ο γιατρός και συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου που έγραψε δύο βιβλία της Καινής Διαθήκης

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Στις 18 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή, μιας από τις σημαντικότερες μορφές του πρώιμου Χριστιανισμού. Ο Λουκάς είναι γνωστός ως ο συγγραφέας στον οποίο αποδίδονται το τρίτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης και οι Πράξεις των Αποστόλων, δύο κείμενα που αποτελούν βασικές πηγές για τη ζωή του Ιησού και την ιστορία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας, μια από τις σημαντικότερες πόλεις του ελληνιστικού κόσμου. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα και διέθετε αξιόλογη μόρφωση. Η ιδιότητά του ως γιατρού συνδέεται και με αναφορά στην προς Κολοσσαείς Επιστολή, όπου ο Λουκάς χαρακτηρίζεται «ο ιατρός ο αγαπητός».

Ο Λουκάς συνδέθηκε στενά με τον Απόστολο Παύλο και θεωρείται ένας από τους συνεργάτες του στη διάδοση του Χριστιανισμού. Κατά την παράδοση, τον ακολούθησε σε αποστολικές περιοδείες, ενώ το όνομά του αναφέρεται σε επιστολές της Καινής Διαθήκης. Οι ακριβείς λεπτομέρειες της ζωής και των ταξιδιών του δεν είναι όλες ιστορικά εξακριβωμένες.

Το Ευαγγέλιο που αποδίδεται στον Λουκά ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στην ευσπλαχνία, τη συγχώρεση και τη φροντίδα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται γνωστές παραβολές, όπως εκείνες του Καλού Σαμαρείτη και του Ασώτου Υιού, που δεν συναντώνται με την ίδια μορφή στα υπόλοιπα Ευαγγέλια.

Στις Πράξεις των Αποστόλων περιγράφεται η πορεία των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων μετά την Ανάσταση του Ιησού, με ιδιαίτερη αναφορά στη δράση των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τα δύο έργα θεωρούνται από τη σύγχρονη βιβλική έρευνα ενιαίο συγγραφικό σύνολο, αν και η ακριβής ταυτότητα του συγγραφέα τους αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Μια ακόμη παράδοση συνδέει τον Ευαγγελιστή Λουκά με την αγιογραφία. Θεωρείται ο πρώτος αγιογράφος που φιλοτέχνησε εικόνες της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της, καθώς και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Σε αυτόν αποδίδονται παραδοσιακά διάφορες εικόνες της Θεοτόκου, μεταξύ των οποίων και εκείνη που συνδέεται με την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Η απόδοση αυτή ανήκει στην εκκλησιαστική παράδοση και δεν έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά.

Για το τέλος της ζωής του υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Ορισμένες αναφέρουν ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, ενώ άλλες ότι πέθανε ειρηνικά σε ηλικία περίπου 80 ετών. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, το λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Λουκάς τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου και θεωρείται προστάτης των γιατρών και των αγιογράφων. Είναι επίσης πολιούχος της Λαμίας.