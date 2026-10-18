Την εικόνα μιας πρωτοφανούς κρίσης στη γαλλική εκπαίδευση περιγράφει η δημοσιογράφος Rokhaya Diallo σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Την εικόνα μιας πρωτοφανούς κρίσης στη γαλλική εκπαίδευση και μιας ιδιαίτερα σκληρής αστυνομικής αντιμετώπισης των μαθητικών κινητοποιήσεων περιγράφει η δημοσιογράφος Rokhaya Diallo σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Μαθητές που διαδηλώνουν ζητώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αστυνομικές επιχειρήσεις, μαζικές συλλήψεις και περιστατικά σοβαρών τραυματισμών.

Ανάμεσα στα περιστατικά που παραθέτει η αρθρογράφος βρίσκεται η περίπτωση του 14χρονου Eden, ο οποίος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και έχασε δόντια όταν δακρυγόνο της αστυνομίας τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 16χρονος Maël έχασε την όρασή του από το ένα μάτι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ύστερα από πλήγμα με αστυνομικό εκτοξευτήρα πλαστικών βλημάτων. Σε ένα ακόμη περιστατικό, ο 15χρονος Evan έχασε το χέρι του έπειτα από έκρηξη που συνδέεται με χειροβομβίδα κρότου της αστυνομίας.

Σχεδόν 7.000 άνθρωποι υπό αστυνομική κράτηση – Το 80% ανήλικοι

Οι αριθμοί που παρουσιάζει η Guardian αποτυπώνουν την έκταση των κινητοποιήσεων και της καταστολής.

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Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, συνολικά 6.877 άνθρωποι είχαν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση, με περίπου το 80% να είναι παιδιά.

Μόνο την 1η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 1.949 συλλήψεις, αριθμός που, σύμφωνα με τον ιστορικό Éric Anceau, ξεπερνά οποιοδήποτε αντίστοιχο ημερήσιο σύνολο είχε καταγραφεί από το 1961.

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Η κατάσταση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει ζητήσει την αναστολή της χρήσης εκτοξευτήρων πλαστικών βλημάτων στις μαθητικές διαδηλώσεις, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν δυσανάλογη χρήση αστυνομικής βίας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρακολουθεί με ανησυχία τα γεγονότα.

Σχολεία με αρουραίους, κατσαρίδες και θερμοκρασίες 40 βαθμών

Πίσω από την οργή των μαθητών βρίσκεται μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιδεινώνεται εδώ και χρόνια.

Σε ορισμένα γαλλικά σχολεία έχουν αναφερθεί αρουραίοι και κατσαρίδες, βρώμικες τουαλέτες, νερό ακατάλληλο για κατανάλωση λόγω βακτηριακής μόλυνσης και σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό.

Υπάρχουν επίσης σχολικές αίθουσες όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 14 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα και φτάνει τους 40 βαθμούς κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

Στη Μαγιότ, όπου ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, ένα σχολείο σχεδιασμένο για 900 μαθητές φιλοξενεί 2.300.

Η υποστελέχωση αποτελεί επίσης σημαντικό πρόβλημα.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 χάθηκαν περισσότερες από 20 εκατομμύρια διδακτικές ώρες στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γαλλίας.

Όπως γράφει η Rokhaya Diallo: «Ως μαθητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 1994, συμμετείχα σε διαδηλώσεις ενάντια σε μια μεταρρύθμιση που θα επέτρεπε στους Γάλλους εργοδότες να καταβάλλουν σε νέους αμοιβές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό. Ο αγώνας μας στέφθηκε με επιτυχία, αλλά αν είχαμε έρθει αντιμέτωποι με την τρομακτική αστυνομική αντίδραση που εξαπολύθηκε εναντίον των μαθητών-διαδηλωτών στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, θα είχα μείνει στο σπίτι μου.

Ένα 14χρονο αγόρι, ο Eden, υπέστη κάταγμα στη γνάθο και έχασε δόντια, αφού χτυπήθηκε στο πρόσωπο. Ο 16χρονος Maël έχασε την όρασή του από το ένα μάτι, φέρεται δε να χτυπήθηκε από λαστιχένια σφαίρα. Στον 15χρονο Evan ακρωτηριάστηκε το χέρι από έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας κρότου-λάμψης. Στη Δουνκέρκη, ένα αστυνομικό όχημα τύπου SUV φέρεται να κινήθηκε επανειλημμένα εναντίον μαθητών, ενώ ακούστηκε ένας αστυνομικός να λέει: «Ελάτε πιο κοντά, θα τους διαλύσουμε τα γαμ... τα μούτρα». Μαρτυρίες παιδιών, που έχουν υποστεί σοκ από τη βίαιη μεταχείριση κατά την κράτησή τους από την αστυνομία, περιγράφουν τραυματικές εμπειρίες με σοβαρές ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες.

Η Γαλλία, η χώρα που αυτοαποκαλείται «πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της διεθνούς νομικής κοινότητας — μια εξέλιξη που θα περίμενε κανείς μόνο αν επρόκειτο για κάποιο αυταρχικό καθεστώς που έχει χάσει κάθε έλεγχο. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Ligue des droits de l’Homme» (Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) καταδίκασε την ανησυχητική «βίαιη μεταχείριση των νέων», καθώς και την απειλή κατά της ελευθερίας της έκφρασής τους».